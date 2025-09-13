EuroBasket 2025, Κατσαμούρη στο Eurobasket Live by Novibet: «Η Φινλανδία ειναι ο σπασίκλας της τάξη»
Η Χριστίνα Κατσαμούρη, μετά το Ελλάδα - Τουρκία 68-94 σχολίασε στο EuroBasket Live by Novibet το αγωνιστικό προφίλ της Φινλανδίας στο EuroBasket 2025, παρομοιάζοντάς την με τον... σπασίκλα της τάξης.
Η Χριστίνα Κατσαμούρη, στο πλαίδιο του EuroBasket Live by Novibet, ανέλυσε το αγωνιστικό προφίλ της επόμενης αντιπάλου της Εθνικής μας στο EuroBasket 2025, Φινλανδίας, κάνοντας παράλληλα μια... ιδιαίτερη παρομοίωση για το παιχνίδι της.
Το σχόλιο της Κατσαμούρη στο EuroBasket Live by Novibet:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης στο EuroBasket Live by Novibet: «Οι Τούρκοι μπήκαν πιο διψασμένοι, όλοι πίστευαν ότι μπορούσαν να φτάσουν στον τελικό»
- EuroBasket 2025, Λαρεντζάκης: «Η στενοχώρια είναι μεγάλη, να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή»
- EuroBasket 2025, Φινλανδία: Αυτή είναι η αντίπαλος της Εθνικής για την τρίτη θέση