EuroBasket 2025, Παπαδογιάννης στο Eurobasket Live by Novibet: «Η Τουρκία δεν θα έπρεπε καν να είναι στο ίδιο γήπεδο με εμας»

Στο EuroBasket Live by Novibet, ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολίασε το Ελλάδα - Τουρκία 68-94 για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025, με τον απεσταλμένο του Gazzetta να παραθέτει με ωμότητα την εικόνα που είδε στο παρκέ και να τονίζει την διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων.