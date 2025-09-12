EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία 68-94: Η ηγετική εμφάνιση του Οσμάνι (vid)
Η Τουρκία ήταν καλύτερη και έχοντας αποκτήσει από νωρίς το «πάνω χέρι» κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Ελλάδας με 94-68, στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, εξασφαλίζοντας έτσι την παρουσία της στον μεγάλο τελικό κόντρα στη Γερμανία (14/9, 21:00).
Ο Εργκίν Αταμάν είχε σε τρομερή βραδιά τον Ερτσάν Οσμάνι. Ο σέντερ της Αναντολού Εφές μπόρεσε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση ως πρώτος σκόρερ, αφού σημείωσε 28 πόντους με 5/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα και χωρίς να εκτελέσει βολές.
Παράλληλα, στα 34:03 λεπτά εντός παρκέ, μπόρεσε να πάρει 6 ριμπάουντ και να δώσει 2 ασίστ. Ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο, μετρούσε 14 πόντους.
Η εμφάνιση του Οσμάνι κόντρα στην Ελλάδα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο (vid)
- EuroBasket 2025, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης στο EuroBasket Live by Novibet: «Οι Τούρκοι μπήκαν πιο διψασμένοι, όλοι πίστευαν ότι μπορούσαν να φτάσουν στον τελικό»
- Eurobasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Ολυμπιακός για την Εθνική Ελλάδας μετά την ήττα: «Μαζί σας μέχρι το τέλος»