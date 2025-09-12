Ο Ερτσάν Οσμάνι ήταν εξαιρετικός για την Τουρκία στη νίκη επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 με 94-68.

Η Τουρκία ήταν καλύτερη και έχοντας αποκτήσει από νωρίς το «πάνω χέρι» κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Ελλάδας με 94-68, στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, εξασφαλίζοντας έτσι την παρουσία της στον μεγάλο τελικό κόντρα στη Γερμανία (14/9, 21:00).

Ο Εργκίν Αταμάν είχε σε τρομερή βραδιά τον Ερτσάν Οσμάνι. Ο σέντερ της Αναντολού Εφές μπόρεσε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση ως πρώτος σκόρερ, αφού σημείωσε 28 πόντους με 5/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα και χωρίς να εκτελέσει βολές.

Παράλληλα, στα 34:03 λεπτά εντός παρκέ, μπόρεσε να πάρει 6 ριμπάουντ και να δώσει 2 ασίστ. Ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο, μετρούσε 14 πόντους.