Μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για το EuroBasket 2025, υπήρξε ένταση ανάμεσα σε φιλάθλους έξω από το γήπεδο.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στην Τουρκία και έχοντας ηττηθεί με 94-68, είδε τα όνειρά της για τις πρώτες δύο θέσεις του βάθρου στο EuroBasket 2025 να χάνονται. Πλέον ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής (14/9, 17:00).

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, έξω από το γήπεδο της Ρίγας, υπήρξε μικρή ένταση ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους. Παρά τη φασαρία, δεν η κατάσταση δεν ξέφυγε τελείως από τον έλεγχο, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να επέμβουν.