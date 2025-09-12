EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Ένταση μεταξύ φιλάθλων μετά το τέλος (vid)
Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στην Τουρκία και έχοντας ηττηθεί με 94-68, είδε τα όνειρά της για τις πρώτες δύο θέσεις του βάθρου στο EuroBasket 2025 να χάνονται. Πλέον ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής (14/9, 17:00).
Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, έξω από το γήπεδο της Ρίγας, υπήρξε μικρή ένταση ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους. Παρά τη φασαρία, δεν η κατάσταση δεν ξέφυγε τελείως από τον έλεγχο, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να επέμβουν.
A scuffle broke out outside the arena following the game between Greece and Turkiye 😳 #EuroBasket pic.twitter.com/wenEfXamRV— BasketNews (@BasketNews_com) September 12, 2025
