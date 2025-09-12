EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία 68-94: Κατήφεια στην Εθνική: Έφυγαν από τη μεικτή ζώνη οι διεθνείς χωρίς να κάνουν δηλώσεις

Κώστας Αντετοκούνμπο
Οι Ελληνες διεθνείς δεν είχαν διάθεση να μιλήσουν στους εκπροσώπους του Τύπου μετά την ήττα στον ημιτελικό του EuroBasket 2025.

Ο ημιτελικός του EuroBasket 2025 αποτελεί κάτι που οι παίκτες της Εθνικής μας θέλουν άμεσα να ξεχάσουν.

Μετά από την βαριά ήττα με 68-94, οι διεθνείς μας έφυγαν κατευθείαν για τα αποδυτήρια, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως δεν είχαν κουράγιο να μιλήσουν στους εκπροσώπους του Τύπου που περίμεναν στη μεικτή ζώνη.

Οι Έλληνες διεθνείς, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, μίλησαν μόνο στα τηλεοπτικά ΜΜΕ που έχουν τα δικαιώματα της διοργάνωσης, ενώ στην συνέχεια δεν σταμάτησαν μπροστά στους υπόλοιπους δημοσιογράφους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Gazzetta, η απογοήτευση των διεθνών είναι εμφανής, ενώ το βλέμμα είναι μόνιμα στο πάτωμα ή στο κενό...

@Photo credits: FIBA
     

