EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Η Τουρκία βρήκε τον... κρυπτονίτη του Γιάννη: Μόλις 4 πόντοι στο πρώτο ημίχρονο

Newsroom
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στην Τουρκία
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα βρήκε σκούρα απέναντι στην άμυνα της Τουρκίας, με τον Έλληνα σταρ να έχει μόλις 4 πόντους στο πρώτο ημίχρονο0 του ημιτελικού του EuroBasket 2025.

Η Τουρκία έβαλε δύσκολα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε το χειρότερό του ημίχρονο στο EuroBasket 2025.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε 3 και 4 παίκτες να βγαίνουν πάνω του κάθε φορά που προσπαθούσε να πάει προς το καλάθι, ενώ το «νταμπλ τιμ» ξεκινούσε πολλές φορές από το κέντρο, ώστε ο Έλληνας σταρ να μην πάρει φόρα και να φτάσει στο καλάθι.

Με το τέλος του ημιχρόνου του Ελλάδα - Τουρκία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέτρησε μόλις 4 πόντους με 2/7 εντός παιδιάς, ενώ έκανε και 3 λάθη. Τα παραπάνω νούμερα «σβήνουν» ουσιαστικά τα 8 ριμπάουντ που έχει προλάβει να μαζέψει, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως το +/- του είναι στο -19!

Δείτε Επίσης

EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Το πάρτι του Οσμάνι στην ελληνική άμυνα
Ο Οσμάνι

@Photo credits: FIBA
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα