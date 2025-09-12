Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα βρήκε σκούρα απέναντι στην άμυνα της Τουρκίας, με τον Έλληνα σταρ να έχει μόλις 4 πόντους στο πρώτο ημίχρονο0 του ημιτελικού του EuroBasket 2025.

Η Τουρκία έβαλε δύσκολα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε το χειρότερό του ημίχρονο στο EuroBasket 2025.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε 3 και 4 παίκτες να βγαίνουν πάνω του κάθε φορά που προσπαθούσε να πάει προς το καλάθι, ενώ το «νταμπλ τιμ» ξεκινούσε πολλές φορές από το κέντρο, ώστε ο Έλληνας σταρ να μην πάρει φόρα και να φτάσει στο καλάθι.

Με το τέλος του ημιχρόνου του Ελλάδα - Τουρκία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέτρησε μόλις 4 πόντους με 2/7 εντός παιδιάς, ενώ έκανε και 3 λάθη. Τα παραπάνω νούμερα «σβήνουν» ουσιαστικά τα 8 ριμπάουντ που έχει προλάβει να μαζέψει, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως το +/- του είναι στο -19!