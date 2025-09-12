EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Η Τουρκία βρήκε τον... κρυπτονίτη του Γιάννη: Μόλις 4 πόντοι στο πρώτο ημίχρονο
Η Τουρκία έβαλε δύσκολα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε το χειρότερό του ημίχρονο στο EuroBasket 2025.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε 3 και 4 παίκτες να βγαίνουν πάνω του κάθε φορά που προσπαθούσε να πάει προς το καλάθι, ενώ το «νταμπλ τιμ» ξεκινούσε πολλές φορές από το κέντρο, ώστε ο Έλληνας σταρ να μην πάρει φόρα και να φτάσει στο καλάθι.
Με το τέλος του ημιχρόνου του Ελλάδα - Τουρκία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέτρησε μόλις 4 πόντους με 2/7 εντός παιδιάς, ενώ έκανε και 3 λάθη. Τα παραπάνω νούμερα «σβήνουν» ουσιαστικά τα 8 ριμπάουντ που έχει προλάβει να μαζέψει, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως το +/- του είναι στο -19!
Türkiye's triple-teams have Giannis LOCKED UP. 🥶— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
Giannis in the first half: 4 PTS | 2/7 FG | 8 REB | 3 TO#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/sl6HwazFjr
