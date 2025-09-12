Ο Κώστας Αντετοκούνμπο βρέθηκε πίσω στην άμυνα και έκανε μία εντυπωσιακή τάπα πάνω στον Τσέντι Όσμαν.

Η Ελλάδα και η Τουρκία αντιμετώπισαν η μία την άλλη στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, σε ένα παιχνίδι όπου κρίθηκε το τελευταίο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, εκεί όπου είχε πάρει ήδη την πρόκριση η Γερμανία.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο της FIBA με διάφορες φάσεις του στο πρώτο και δεύτερο δεκάλεπτο, έκανε μία τρομερή τάπα πάνω στον Τσέντι Όσμαν, κρατώντας το σκορ στο 24-14.