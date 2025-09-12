EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Η εντυπωσιακή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Όσμαν (vid)

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο στην Εθνική
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο βρέθηκε πίσω στην άμυνα και έκανε μία εντυπωσιακή τάπα πάνω στον Τσέντι Όσμαν.

Η Ελλάδα και η Τουρκία αντιμετώπισαν η μία την άλλη στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, σε ένα παιχνίδι όπου κρίθηκε το τελευταίο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, εκεί όπου είχε πάρει ήδη την πρόκριση η Γερμανία.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο της FIBA με διάφορες φάσεις του στο πρώτο και δεύτερο δεκάλεπτο, έκανε μία τρομερή τάπα πάνω στον Τσέντι Όσμαν, κρατώντας το σκορ στο 24-14.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα