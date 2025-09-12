EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Η εντυπωσιακή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Όσμαν (vid)
Η Ελλάδα και η Τουρκία αντιμετώπισαν η μία την άλλη στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, σε ένα παιχνίδι όπου κρίθηκε το τελευταίο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, εκεί όπου είχε πάρει ήδη την πρόκριση η Γερμανία.
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο της FIBA με διάφορες φάσεις του στο πρώτο και δεύτερο δεκάλεπτο, έκανε μία τρομερή τάπα πάνω στον Τσέντι Όσμαν, κρατώντας το σκορ στο 24-14.
FACT: Kostas Antetokounmpo deserves more appreciation.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/Rv9d4mMT7P— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
