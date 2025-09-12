Ο Ερτσάν Οσμάνι σταμάτησε στους 14 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο του ημιτελικού του EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα κράτησε στο μηδέν τον Σενγκούν στο πρώτο δεκάλεπτο του ημιτελικού του EuroBasket 2025 απέναντι στην Τουρκία, όμως ο Ερτσάν Οσμάνι αποτέλεσε τον πονοκέφαλο που δεν περίμενε πως θα αποκτήσει η Εθνική μας.

Ο Οσμάνι είχε 14 πόντους στα 10 λεπτά που αγωνίστηκε στην πρώτη περίοδο, έχοντας 5/6 εντός παιδιάς με 1/2 δίποντα και 4/4 τρίποντα, κάνοντας έτσι μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα.