EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Το πάρτι του Οσμάνι στην ελληνική άμυνα
Η Ελλάδα κράτησε στο μηδέν τον Σενγκούν στο πρώτο δεκάλεπτο του ημιτελικού του EuroBasket 2025 απέναντι στην Τουρκία, όμως ο Ερτσάν Οσμάνι αποτέλεσε τον πονοκέφαλο που δεν περίμενε πως θα αποκτήσει η Εθνική μας.
Ο Οσμάνι είχε 14 πόντους στα 10 λεπτά που αγωνίστηκε στην πρώτη περίοδο, έχοντας 5/6 εντός παιδιάς με 1/2 δίποντα και 4/4 τρίποντα, κάνοντας έτσι μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα.
ERCAN OSMANI IS A WALKING FIRE RIGHT NOW.#EuroBasket pic.twitter.com/6eMNvkWGMm— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Η Τουρκία βρήκε τον... κρυπτονίτη του Γιάννη: Μόλις 4 πόντοι στο πρώτο ημίχρονο
- EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Η εντυπωσιακή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Όσμαν (vid)
- EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε φόρα και έκανε poster κάρφωμα στον Σένγκουν (vid)