EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε φόρα και έκανε poster κάρφωμα στον Σένγκουν (vid)
Η Ελλάδα αντιμετώπισε την Τουρκία στο πλαίσιο του ημιτελικού του EuroBasket 2025, με το γήπεδο της Ρίγας να είναι γεμάτο από φιλάθλους και των δύο χωρών που ήθελαν να δουν την εθνική τους να παίρνει την πρόκριση στον τελικό.
Στα μέσα του πρώτο δεκαλέπτου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσφερε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας κατεβάσει ο ίδιος τη μπάλα, πήρε φόρα και έκανε το poster κάρφωμα πάνω στον Άλπερεν Σένγκουν.
GIANNIS PUT EVERYBODY ON A POSTER 😫#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/M39IW9EmDB— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
