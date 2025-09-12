Το «EuroBasket Live powered by Novibet» με τους Δημήτρη Κωνσταντινίδη και Χριστίνα Κατσαμούρη από το στούντιο και τους απεσταλμένους του Gazzetta στη Ρίγα της Λετονίας, θα είναι κοντά σας μετά το τέλος του Ελλάδα - Τουρκία για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Το Gazzetta, πάντα πιστό στο ραντεβού του με τις μεγάλες διοργανώσεις θα είναι δίπλα σας ζωντανά, μετά τον ημιτελικό Ελλάδα - Τουρκία, με την εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet».

Οι Δημήτρης Κωνταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, αναλύουν όλα τα δεδομένα μετά το παιχνίδι της Εθνικής, ενώ οι Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Γιάννης Σταυρουλάκης μεταφέρουν από την Ρίγα της Λετονίας όλο τον παλμό του EuroBasket 2025 και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Καλεσμένος ο γκαρντ του Αμαρουσίου, Γιώργος Καλαϊτζάκης.