Eurobasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Eurobasket Live by Novibet - H εκπομπή του Gazzetta για τον ημιτελικό της Εθνικής
Το Gazzetta, πάντα πιστό στο ραντεβού του με τις μεγάλες διοργανώσεις θα είναι δίπλα σας ζωντανά, μετά τον ημιτελικό Ελλάδα - Τουρκία, με την εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet».
Οι Δημήτρης Κωνταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, αναλύουν όλα τα δεδομένα μετά το παιχνίδι της Εθνικής, ενώ οι Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Γιάννης Σταυρουλάκης μεταφέρουν από την Ρίγα της Λετονίας όλο τον παλμό του EuroBasket 2025 και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
Καλεσμένος ο γκαρντ του Αμαρουσίου, Γιώργος Καλαϊτζάκης.
Ραντεβού στο Youtube του Gazzetta με το Eurobasket Live by Novibet μετά το Ελλάδα - Τουρκία:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.