Ο Φάνης Λαμπρόπουλος βρίσκεται στο EuroBasket 2025 και η κάμερα του Gazzetta πρόλαβε να τον «ανακρίνει» πριν το Ελλάδα - Τουρκία.

Σίγουρος για την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό του EuroBasket 2025 φαίνεται πως είναι ο Φάνης Λαμπρόπουλος,

Ο Γνωστός κωμιικός και ραδιοφωνικός παραγωγός έκανε το ταξίδι στη Ρίγα και ο Νίκος Ράπτης τον εντόπισε, «ανακρίνοντάς» τον για λογαριασμό του Gazzetta.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος τόνισε πως η Ελλάδα θα πάρει τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό, με τον ίδιο να μην ξεχνά να ευχηθεί καλή επιτυχία στην Τουρκία στον... μικρό τελικό.