EuroBasket 2025, Λαμπρόπουλος στο Gazzetta: «Καλή επιτυχία στην Τουρκία... στον μικρό τελικό!»

Νίκος Ράπτης
Λαμπρόπουλος - Ράπτης
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος βρίσκεται στο EuroBasket 2025 και η κάμερα του Gazzetta πρόλαβε να τον «ανακρίνει» πριν το Ελλάδα - Τουρκία.

Σίγουρος για την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό του EuroBasket 2025 φαίνεται πως είναι ο Φάνης Λαμπρόπουλος,

Αποθέωση για την Εθνική κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο

Ο Γνωστός κωμιικός και ραδιοφωνικός παραγωγός έκανε το ταξίδι στη Ρίγα και ο Νίκος Ράπτης τον εντόπισε, «ανακρίνοντάς» τον για λογαριασμό του Gazzetta.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος τόνισε πως η Ελλάδα θα πάρει τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό, με τον ίδιο να μην ξεχνά να ευχηθεί καλή επιτυχία στην Τουρκία στον... μικρό τελικό.

Φίλαθλοι της Ελλάδας έξω από την Xiaomi Arena

Η «ανάκριση» του Φάνη Λαμπρόπουλου:

     

