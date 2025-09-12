EuroBasket 2025, Λαμπρόπουλος στο Gazzetta: «Καλή επιτυχία στην Τουρκία... στον μικρό τελικό!»
Σίγουρος για την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό του EuroBasket 2025 φαίνεται πως είναι ο Φάνης Λαμπρόπουλος,
Αποθέωση για την Εθνική κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο
Ο Γνωστός κωμιικός και ραδιοφωνικός παραγωγός έκανε το ταξίδι στη Ρίγα και ο Νίκος Ράπτης τον εντόπισε, «ανακρίνοντάς» τον για λογαριασμό του Gazzetta.
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος τόνισε πως η Ελλάδα θα πάρει τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό, με τον ίδιο να μην ξεχνά να ευχηθεί καλή επιτυχία στην Τουρκία στον... μικρό τελικό.
Η «ανάκριση» του Φάνη Λαμπρόπουλου:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.