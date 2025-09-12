Η Ελλάδα μπορεί να μην τα κατάφερε απέναντι στην Τουρκία στον ημιτελικό, όμως θα δώσει τη δική της «μάχη» για το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στην Φινλανδία. Τι κάνει η «γαλανόλευκη» κάθε φορά που βρίσκεται στον μικρό τελικό.

Η Ελλάδα μπορεί να μην τα κατάφερε απέναντι στην Τουρκία και να ηττήθηκε με κατεβασμένα τα χέρια στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 με 68-94, όμως έχει ακόμα μία ευκαιρία για διάκριση. Θα παίξει στο παιχνίδι της τρίτης θέσης απέναντι στην Φινλανδία με στόχο το χάλκινο μετάλλιο.

Τι κανει όμως, η Εθνική μας ομάδα όταν βρίσκεται σε αυτή τη θέση; Όταν έχει ακόμα την πικρία από την απώλεια του εισιτηρίου του τελικού, αλλά μπροστά άλλη μία «μάχη»;

Η πρώτη εμφάνιση της Ελλάδας σε διεθνή διοργάνωση συνοδεύτηκε από επιτυχία. Στο EuroBasket του 1949, που διεξήχθη στο Κάιρο με τη συμμετοχή 7 χωρών, η «γαλανόλευκη» κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Με 4 νίκες και 2 ήττες (από την Αίγυπτο και τη Γαλλία) έγραψε ιστορία.

Μετά από το έπος της Ιαπωνίας το 2006 και τον τελικό της Σαϊτάμα απέναντι στις ΗΠΑ, η Εθνική πήγε στο EuroBasket του 2007 με άλλες φιλοδοξίες. Έφτασε ως τον μικρό τελικό, όμως η Λιθουανία αποδείχθηκε ανώτερη και με σκορ 78-69 η Ελλάδα κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Η τελευταία μέχρι σήμερα φορά που η Εθνική έπαιξε σε μικρό τελικό γράφτηκε με χρυσά γράμματα. Στο EuroBasket της Πολωνίας το 2009, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και με σημαντικές απουσίες (Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, Τσαρτσαρής), η Ελλάδα έφτασε ως τα ημιτελικά, όπου η Ισπανία του Γκασόλ και του Ναβάρο ήταν ασταμάτητη (82-64). Στον μικρό τελικό όμως, στις 20 Σεπτεμβρίου 2009 στο Κατοβίτσε, η «επίσημη αγαπημένη» νίκησε τη Σλοβενία με 57-56 και ανέβηκε στο βάθρο κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.