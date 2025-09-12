EuroBasket 2025, Εθνική: Τι κάνει η Ελλάδα όταν βρίσκεται σε παιχνίδι τρίτης θέσης
Η Ελλάδα μπορεί να μην τα κατάφερε απέναντι στην Τουρκία και να ηττήθηκε με κατεβασμένα τα χέρια στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 με 68-94, όμως έχει ακόμα μία ευκαιρία για διάκριση. Θα παίξει στο παιχνίδι της τρίτης θέσης απέναντι στην Φινλανδία με στόχο το χάλκινο μετάλλιο.
Τι κανει όμως, η Εθνική μας ομάδα όταν βρίσκεται σε αυτή τη θέση; Όταν έχει ακόμα την πικρία από την απώλεια του εισιτηρίου του τελικού, αλλά μπροστά άλλη μία «μάχη»;
Η πρώτη εμφάνιση της Ελλάδας σε διεθνή διοργάνωση συνοδεύτηκε από επιτυχία. Στο EuroBasket του 1949, που διεξήχθη στο Κάιρο με τη συμμετοχή 7 χωρών, η «γαλανόλευκη» κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Με 4 νίκες και 2 ήττες (από την Αίγυπτο και τη Γαλλία) έγραψε ιστορία.
Μετά από το έπος της Ιαπωνίας το 2006 και τον τελικό της Σαϊτάμα απέναντι στις ΗΠΑ, η Εθνική πήγε στο EuroBasket του 2007 με άλλες φιλοδοξίες. Έφτασε ως τον μικρό τελικό, όμως η Λιθουανία αποδείχθηκε ανώτερη και με σκορ 78-69 η Ελλάδα κατέλαβε την τέταρτη θέση.
Η τελευταία μέχρι σήμερα φορά που η Εθνική έπαιξε σε μικρό τελικό γράφτηκε με χρυσά γράμματα. Στο EuroBasket της Πολωνίας το 2009, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και με σημαντικές απουσίες (Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, Τσαρτσαρής), η Ελλάδα έφτασε ως τα ημιτελικά, όπου η Ισπανία του Γκασόλ και του Ναβάρο ήταν ασταμάτητη (82-64). Στον μικρό τελικό όμως, στις 20 Σεπτεμβρίου 2009 στο Κατοβίτσε, η «επίσημη αγαπημένη» νίκησε τη Σλοβενία με 57-56 και ανέβηκε στο βάθρο κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία 68-94: Τα highlights από την ήττα της Εθνικής στον ημιτελικό (vid)
- Σπανούλης: «Ο Γιάννης είναι άνθρωπος παρότι δεν κάνει γήινα πράγματα στο Eurobasket, θα είναι έτοιμος την Κυριακή»
- EuroBasket 2025, Σενγκούν: «Ο Αταμάν μας είπε: Είστε καλύτερη ομάδα, αν πω κάτι είναι αλήθεια!» (vid)