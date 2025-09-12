Αυτή είναι η μέρα και η ώρα του μεγάλου και του μικρού τελικού του EuroBasket 2025.

Η Γερμανία μετέτρεψε τον ημιτελικό του Eurobasket σε... δική της υπόθεση και επικράτησε της Φινλανδίας με 98-86 επιστρέφοντας στον μεγάλο τελικό ύστερα από 20 χρόνια.

Εκεί θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα - Τουρκία.

Ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής (12/9) στις 21:00. Ο μικρός τελικός, στον οποίο θα συμμετάσχει η Φινλανδία και θα περιμένει τον ηττημένο του δικού μας ματς, θα διεξαχθεί τέσσερις ώρες νωρίτερα (17:00).