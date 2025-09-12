EuroBasket 2025, Γερμανία - Φινλανδία: Το δυνατό κάρφωμα του Βάγκνερ και η άμεση απάντηση του Μάρκανεν (vids)
Στον πρώτο από τους ημιτελικούς του EuroBasket 2025 στη Ρίγα, η Γερμανία αντιμετώπισε τη μεγάλη έκπληξη του φετινού τουρνουά, τη Φινλανδία. Στα μισά της πρώτης περιόδου ο Φραντζ Βάγκνερ έκανε ένα πολύ εντυπωσιακό και δυνατό κάρφωμα για να μειώσει σε 11-16.
Στην αμέσως επόμενη φάση ωστόσο, ο μεγάλος σταρ των Φινλανδών, ο Λάουρι Μάρκανεν πήρε φόρα και κάρφωσε και ο ίδιος με πολύ εντυπωσιακό τρόπο, ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους που βρίσκονταν στο γήπεδο.
FRANZ ATTACK 💥#EuroBasket pic.twitter.com/jMcgqr11RG— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
Greatest players of all time:— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
- Michael Jordan
- LeBron James
- Lauri Markkanen in a Finland jersey#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/ZLnuJ4Z2cB
