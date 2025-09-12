Ο Φραντζ Βάγκνερ έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, με τον Λάουρι Μάρκανεν να απαντάει αμέσως.

Στον πρώτο από τους ημιτελικούς του EuroBasket 2025 στη Ρίγα, η Γερμανία αντιμετώπισε τη μεγάλη έκπληξη του φετινού τουρνουά, τη Φινλανδία. Στα μισά της πρώτης περιόδου ο Φραντζ Βάγκνερ έκανε ένα πολύ εντυπωσιακό και δυνατό κάρφωμα για να μειώσει σε 11-16.

Στην αμέσως επόμενη φάση ωστόσο, ο μεγάλος σταρ των Φινλανδών, ο Λάουρι Μάρκανεν πήρε φόρα και κάρφωσε και ο ίδιος με πολύ εντυπωσιακό τρόπο, ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους που βρίσκονταν στο γήπεδο.