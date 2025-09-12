EuroBasket 2025, Εθνική: Οι Έλληνες φίλαθλοι ξεκίνησαν το τραγούδι στο ξενοδοχείο
Οι Έλληνες φίλαθλοι δίνουν από νωρίς τον παλμό στη Ρίγα, ενόψει του μεγάλου ημιτελικού της Εθνικής απέναντι στην Τουρκία για το EuroBasket 2025. Οι «Πελαργοί» βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο της Εθνικής και ξεκίνησαν το τραγούδι, με την ελληνική αποστολή να επιστρέφει από το γήπεδο, εκεί όπου ολοκλήρωσε το πρωινό shootaround.
Επιστρέφοντας, μάλιστα, βρήκε και γνώριμα πρόσωπα. Μιας και οι Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς και Κώστας Τσαρτσαρής βρέθηκαν στο ξενοδοχείο στη Ρίγα, έχοντας συνομιλία με τους παίκτες.
Το τραγούδι φυσικά και θα συνεχιστεί στο γήπεδο, καθώς και οι τελευταίοι Έλληνες, που αναχώρησαν με τα πρωινά τσάρτερ φτάνουν στη Λετονία. Ωστόσο παραμένει ακόμα ερωτηματικό το αν θα δουν τον Τσέντι Όσμαν να αγωνίζεται.
Ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού, έβγαλε μέρος της προπόνησης και ο Εργκίν Αταμάν θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή αν θα αγωνιστεί στον ημιτελικό απέναντι στην Εθνική.
Το βίντεο του Gazzetta από την υποδοχή της Εθνικής στο ξενοδοχείο
