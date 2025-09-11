Ο Ολυμπιακός, η Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας και Φενέρμπαχτσε θα δώσουν στο κοινό της Κρήτης μια πρώτη γεύση από την EuroLeague της σεζόν 2025 - 2026, μετρώντας τις δυνάμεις τους στο Aegean Omiros College CRETE International Basketball Tournament (IBT) .

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η φετινή Euroleague θα είναι η πιο αμφίρροπη και η πιο δυνατή των τελευταίων ετών. Το Final 4 θα διεξαχθεί στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια, οι ομάδες αυξήθηκαν σε 20 και μαζί αυξήθηκε και η ποιότητα των αγώνων.

Μία πρώτη γεύση από το κορυφαίο επίπεδο μπάσκετ θα πάρουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το τουρνουά Aegean Omiros College CRETE International Basketball Tournament (IBT) επιστρέφει για 5η διαδοχική χρονιά και καλύτερο από ποτέ. Το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου όλοι οι σταρ της Euroleague θα βρεθούν στην Κρήτη.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παίξει για πρώτη φορά μπροστά στο ελληνικό του κοινό. Φουρνιέ, Έβανς, Βεζένκοβ και οι υπόλοιποι σταρ των ερυθρόλευκων είναι έτοιμοι να προσφέρουν εκπληκτικό θέαμα.

Μαζί τους η Αρμάνι Μιλάνο που φέτος έκανε σπουδαίες μεταγραφές όπως οι Γκούντουριτς και Τσάντσαρ, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε των δύο καινούριων αφίξεων από το NBA (Mμπόστον, Μπέικοτ) και ο Ερυθρός Αστέρας του Γιάννη Σφαιρόπουλου που πρόσθεσε Μονέκε και Νουόρα.

Οι τέσσερις ομάδες θα έρθουν στην Κρήτη με σκοπό να τεστάρουν τα δυνατά τους σημεία, αλλά και τις αδυναμίες τους ενόψει της πρεμιέρας της Eurolague (30/09). Μάλιστα ο Ερυθρός Αστέρας την πρώτη αγωνιστική θα υποδεχτεί την Αρμάνι Μιλάνο.

Το πρόγραμμα των αγώνων

ασκευή 19 Σεπτεμβρίου

18:00 → Fenerbahce Beko Istanbul – Ερυθρός Αστέρας

20:30 → Ολυμπιακός – EA7 Emporio Armani Milano

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

18:00 → Μικρός Τελικός

20:30 → Μεγάλος Τελικός

Τα εισιτήρια

Η διάθεση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει ήδη και μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το σχετικό section που υπάρχει στο site του Aegean Omiros College Crete IBT www.crete-ibt.com και από το www.ticketmaster.gr .

Υπάρχουν όμως και εκδοτήρια.

Εκδοτήρια θα βρείτε στο Ferias Travel, Λ. Αντιστάσεως 176, τηλ.2810334277 και στην ALFA PLUS στην Οδό Α’, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, τηλ. 2810380020.

Εισιτήρια ημέρας, και για τους 2 αγώνες, από 20€!

20% έκπτωση για τα εισιτήρια και για τις δυο μέρες!

Και 50% ΕΚΠΤΩΣΗ για τα παιδιά! Δείτε τις προσφορές στα οικογενειακά πακέτα!