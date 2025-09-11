Eurobasket 2025, Αντετοκούνμπο: Το «Μα@κα θέλω να παίξω για σένα» του Γιάννη στον Άταμαν το 2024
Ελλάδα και Τουρκία ετοιμάζονται να κοντραριστούν στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 (12/9, 21:00), και η Euroleague βρήκε την ευκαιρία να θυμηθεί ένα περιστατικό με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Έργκιν Άταμαν.
Τον Μάιο του 2024, ο Παναθηναϊκός του Έργκιν Άταμαν κατακτούσε την Euroleague, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται εκεί και να πανηγυρίζει για τον αδερφό του, Κώστα.
Μετά το τέλος του αγώνα μάλιστα, ο Έλληνας σταρ και ο Τούρκος κόουτς είχαν ένα τετ α τετ, με τον Γιάννη να απωθεώνει τον τότε προπονητή του αδερφού του.
Δείτε ΕπίσηςΆταμαν: «Ο Γιάννης κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει οι διαιτητές να τα σφυρίζουν»
«Είσαι ο Νο1, ο καλύτερος κόουτς στον κόσμο. Μα@κα θέλω να παίξω για σένα», είχε πει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον Έργκιν Άταμαν.
Παρότι αυτή η «αγάπη» μοιάζει μακρινή μετά την αποχώρηση του Κώστα Αντετοκούνμπο από την ομάδα του Έργκιν Άταμαν και τις δηλώσεις του Τούρκου για τον Γιάννη, η Euroleague ανέτρεξε σε εκείνη τη στιγμή.
👀— EuroLeague (@EuroLeague) September 11, 2025
It’s going to be Box Office 🍿 pic.twitter.com/4O26FaMvtq
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.