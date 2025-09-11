Η Euroleague γύρισε το χρόνο πίσω και, λίγο πριν το Ελλάδα - Τουρκία EuroBasket 2025 (12/9, 21:00) θυμήθηκε το τετ α τετ του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Εργκίν Αταμάν στο Final Four του Βερολίνου το 2024.

Ελλάδα και Τουρκία ετοιμάζονται να κοντραριστούν στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 (12/9, 21:00), και η Euroleague βρήκε την ευκαιρία να θυμηθεί ένα περιστατικό με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Έργκιν Άταμαν.

Τον Μάιο του 2024, ο Παναθηναϊκός του Έργκιν Άταμαν κατακτούσε την Euroleague, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται εκεί και να πανηγυρίζει για τον αδερφό του, Κώστα.

Μετά το τέλος του αγώνα μάλιστα, ο Έλληνας σταρ και ο Τούρκος κόουτς είχαν ένα τετ α τετ, με τον Γιάννη να απωθεώνει τον τότε προπονητή του αδερφού του.

«Είσαι ο Νο1, ο καλύτερος κόουτς στον κόσμο. Μα@κα θέλω να παίξω για σένα», είχε πει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον Έργκιν Άταμαν.

Παρότι αυτή η «αγάπη» μοιάζει μακρινή μετά την αποχώρηση του Κώστα Αντετοκούνμπο από την ομάδα του Έργκιν Άταμαν και τις δηλώσεις του Τούρκου για τον Γιάννη, η Euroleague ανέτρεξε σε εκείνη τη στιγμή.