Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει τις καθιερωμένες του διατάσεις μετά την προπόνηση της Εθνικής και πριν το ντέρμπι του ημιτελικού με την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket 2025, εκεί όπου η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Τουρκία (12/9 - 21:00), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ετοιμάζεται ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης.

Ο Greek Freak έκανε τις καθιερωμένες του διατάσεις μετά το φινάλε της προπόνησης της Εθνικής, μία μέρα πριν την αναμέτρηση με τους Τούρκους.

Όπως και πριν το παιχνίδι με τη Λιθουανία, έτσι και τώρα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δέχεται την περιποίηση των ανθρώπων του σταφ, ώστε να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος και να ηγηθεί της προσπάθειας της Ελλάδας στον ημιτελικό με την Τουρκία.

Το βίντεο του Gazzetta με τις διατάσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο