EuroBasket 2025, Αντετοκούνμπο: Οι διατάσεις του Γιάννη στην προπόνηση της Εθνικής
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket 2025, εκεί όπου η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Τουρκία (12/9 - 21:00), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ετοιμάζεται ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης.
Ο Greek Freak έκανε τις καθιερωμένες του διατάσεις μετά το φινάλε της προπόνησης της Εθνικής, μία μέρα πριν την αναμέτρηση με τους Τούρκους.
Όπως και πριν το παιχνίδι με τη Λιθουανία, έτσι και τώρα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δέχεται την περιποίηση των ανθρώπων του σταφ, ώστε να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος και να ηγηθεί της προσπάθειας της Ελλάδας στον ημιτελικό με την Τουρκία.
Το βίντεο του Gazzetta με τις διατάσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Οι διατάσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην προπόνηση. pic.twitter.com/bhwqUdMAef— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2025
