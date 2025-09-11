Η Εθνική βρίσκεται στο προπονητικό της Xiaomi Arena και ετοιμάζεται για τον αυριανό ημιτελικό του EuroBasket 2025 απέναντι στην Τουρκία. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης.

Η Εθνική έχει στρέψει για τα καλά το βλέμμα της στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, απέναντι στην Τουρκία (12/9 - 21:00). Με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να φτάνουν στο προπονητικό γήπεδο της Xiaomi Arena για την προπόνησή τους, μία μέρα πριν το σπουδαίο ραντεβού.

Με τον Σπανούλη να έχει άπαντες ετοιμοπόλεμους ενόψει του ημιτελικού κόντρα στην Τουρκία και πλέον μένει να δούμε αν ο Εργκίν Αταμάν θα δει τον Τσέντι Όσμαν να πατάει παρκέ, μιας και θεωρείται αμφίβολος, σύμφωνα με τον προπονητή του Παναθηναϊκού.

Στον ημιτελικό της Παρασκευής να θυμίσουμε ότι αναμένονται περίπου 1.000 Έλληνες στις εξέδρες, ταξιδεύοντας με πτήσεις τσάρτερ αλλά και μεμονωμένα.

Το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη της Εθνικής