EuroBasket 2025, Εθνική: Η άφιξή της για την προπόνηση μία μέρα πριν τον ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία
Η Εθνική έχει στρέψει για τα καλά το βλέμμα της στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, απέναντι στην Τουρκία (12/9 - 21:00). Με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να φτάνουν στο προπονητικό γήπεδο της Xiaomi Arena για την προπόνησή τους, μία μέρα πριν το σπουδαίο ραντεβού.
Με τον Σπανούλη να έχει άπαντες ετοιμοπόλεμους ενόψει του ημιτελικού κόντρα στην Τουρκία και πλέον μένει να δούμε αν ο Εργκίν Αταμάν θα δει τον Τσέντι Όσμαν να πατάει παρκέ, μιας και θεωρείται αμφίβολος, σύμφωνα με τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
Στον ημιτελικό της Παρασκευής να θυμίσουμε ότι αναμένονται περίπου 1.000 Έλληνες στις εξέδρες, ταξιδεύοντας με πτήσεις τσάρτερ αλλά και μεμονωμένα.
Το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη της Εθνικής
🇬🇷🏀 Η άφιξη της Εθνικής μας στο προπονητικό της «Xiaomi Arena» για την τελευταία προπόνηση ενόψει Τουρκίας! pic.twitter.com/YzvdqGH9nY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.