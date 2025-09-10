Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετράει αντίστροφα για τον ημιτελικό με την Τουρκία (12/9, 21:00) και ανέβασε σχετικό βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του κόντρα στη Λιθουανία.

Ο «Greek Freak» ήταν και πάλι ο καλύτερος παίκτης της Εθνικής μας ομάδας στο ματς που της έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, ξορκίζοντας παράλληλα και την «κατάρα» των προημιτελικών τα τελευταία 16 χρόνια.

Απέναντι στη Λιθουανία πρόσθεσε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση στο ενεργητικό του βάζοντας φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στην πολυπόθητη πρόκριση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Δύο ημέρες πριν από το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια χαρακτηριστική ανάρτηση με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του στο παιχνίδι κόντρα στη Λιθουανία, το οποίο χάρισε στην Ελλάδα και το εισιτήριο για τις 4 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Δείτε την σχετική του ανάρτηση.