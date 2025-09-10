EuroBasket 2025, Εθνική: Το ελληνικό μήνυμα του Τζόκοβιτς στον Γιάννη για την πρόκριση της Ελλάδας στα ημιτελικά
Η Εθνική παρέσυρε στο πέρασμά της και τη Λιθουανία επικρατώντας με 76-87 για να επιστρέψει στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά μετά το 2009. Εκεί, την Παρασκευή (12/9), θα παλέψει απέναντι στην Τουρκία για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό!
Η φοβερή αυτή εξέλιξη ενθουσίασε τόσο το ελληνικό κοινό, αλλά όχι μόνο καθώς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς έστειλε το δικό του μήνυμα κάτω από την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την πρόκριση της Εθνικής.
Η αγάπη του Νόλε για την Ελλάδα είναι γνωστή με τον ίδιο να συμμετάσχει στο ATP 250 στην Αθήνα, ενώ έχει μετακομίσει μόνιμα στην χώρα μας. Ο Σέρβος σταρ του τένις χολίασε στον «Greek Freak» στα ελληνικά: «Πάμε» ενόψει του ημιτελικού με την Τουρκία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.