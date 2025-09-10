Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Εθνική ομάδα για την πρόκριση στα ημιτελικά στα ελληνικά.

Η Εθνική παρέσυρε στο πέρασμά της και τη Λιθουανία επικρατώντας με 76-87 για να επιστρέψει στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά μετά το 2009. Εκεί, την Παρασκευή (12/9), θα παλέψει απέναντι στην Τουρκία για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό!

Η φοβερή αυτή εξέλιξη ενθουσίασε τόσο το ελληνικό κοινό, αλλά όχι μόνο καθώς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς έστειλε το δικό του μήνυμα κάτω από την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την πρόκριση της Εθνικής.

Η αγάπη του Νόλε για την Ελλάδα είναι γνωστή με τον ίδιο να συμμετάσχει στο ATP 250 στην Αθήνα, ενώ έχει μετακομίσει μόνιμα στην χώρα μας. Ο Σέρβος σταρ του τένις χολίασε στον «Greek Freak» στα ελληνικά: «Πάμε» ενόψει του ημιτελικού με την Τουρκία.