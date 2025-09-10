Οι Λάουρι Μάρκανεν και Μίκα Μουούρινεν «ξύπνησαν» μνήμες...NBA απεικονίζονταν τρόπον τινά μια από τις πιο iconic φωτογραφίες στην ιστορία.

Η Φινλανδία πανηγυρίζει την μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 έχοντας αποκλείσει εύκολα στα ημιτελικά την Γεωργία με σκορ 93-79.

Μια πρόκριση η οποία ισοδυναμεί και με την καλύτερη στιγμή στην ιστορία της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Φινλανδίας!

Μάλιστα κατά τη διάρκεια του αγώνα ο μεγάλος ηγέτης των Φινλανδών, Λάουρι Μάρκανεν, μαζί με το next big thing του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον 18χρονο Μίκα Μουούρινεν έσπευσαν να ξυπνήσουν μνήμες από το NBA και την iconic συνεργασία των Λεμπρόν Τζέιμς και Ντουέιν Γουέιντ την εποχή που αγωνιζόντουσαν στους Μαϊάμι Χιτ.

Ασίστ, κάρφωμα και πανηγυρισμός φεύγοντας με τα χέρια διάπλατα ανοικτά. Κοινές μεν, αλλά και διαφορετικές φάσεις. Η φωτογραφία ωστόσο έφερε αμέσως στο μυαλό εκείνο το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου 2010.

Η φάση στο ματς Φινλανδία - Γεωργία...

This kid is still in high-school. 🤯



Markkanen to Muurinen for the reverse alley-oop!#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/vbGdoMgEqc September 10, 2025

...και η iconic στιγμή των Λεμπρόν-Γουέιντ