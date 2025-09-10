Χαράς ευαγγέλια στους φίλους της εθνικής Φινλανδίας, οι οποίοι μετέτρεψαν τη Ρίγα σε...Ελσίνκι με τους πανηγυρισμούς τους!

Την πιο μεγάλη επιτυχία στην ιστορία της πανηγυρίζει η εθνική ομάδα μπάσκετ της Φινλανδίας καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Eurobasket.

Με τη νίκη της απέναντι στη Γεωργία με 93-79 προκρίθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει και θέση στον μεγάλο τελικό.

Αμέσως μετά το τέλος του προημιτελικού, οι φίλοι των Φινλανδών έστησαν πραγματικό...πάρτι έξω από την «Arena Riga» πανηγυρίζοντας με την ψυχή τους την μεγάλη νίκη-πρόκριση.