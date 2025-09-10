Eurobasket 2025, Τουρκία: Το Gazzetta στην προπόνηση της ομάδας του Άταμαν
Η Τουρκία μετράει αντίστροφα για τον ημιτελικό της Παρασκευής (12/9) με αντίπαλο την Ελλάδα, έχοντας ως φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025.
Ο Εργκίν Άταμαν προβληματίζεται με την συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι ύστερα από τον τραυματισμό του κόντρα στην Πολωνία.
Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στην κατάσταση του διεθνούς φόργουορντ, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ματς με την Ελλάδα, τον Σπανούλη αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση της τουρκικής ομάδας.
Το Gazzetta στην προπόνηση της Τουρκίας υπό το βλέμμα του Εργκίν Αταμάν ενόψει του ημιτελικού με την Ελλάδα#EuroBasket #EuroBasket2025 pic.twitter.com/pzkvDmWGWK— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 10, 2025
