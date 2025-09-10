Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση της Τουρκίας λίγες ώρες μετά την οριστικοποίηση του ζευγαριού του ημιτελικού κόντρα την Ελλάδα.

Η Τουρκία μετράει αντίστροφα για τον ημιτελικό της Παρασκευής (12/9) με αντίπαλο την Ελλάδα, έχοντας ως φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025.

Ο Εργκίν Άταμαν προβληματίζεται με την συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι ύστερα από τον τραυματισμό του κόντρα στην Πολωνία.

Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στην κατάσταση του διεθνούς φόργουορντ, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ματς με την Ελλάδα, τον Σπανούλη αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

