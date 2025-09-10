Ο Παπαδογιάννης τράβηξε το πουκάμισο του Καλκαβούρα στον «αέρα» του EuroBasket Live by Novibet για να μιλήσει πρώτος

Ο Αντώνης Καλκαβούρας διαμαρτυρήθηκε στον αέρα του EuroBasket Live by Novibet, καθώς ο Νίκος Παπαδογιάννης του τραβούσε το πουκάμισο προκειμένου να μιλήσει εκείνος πρώτος για την Τουρκία.

Οι απεσταλμένοι του Gazzetta στη Ρίγα δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους μετά την ιστορική πρόκριση στους «4» του EuroBasket 2025 της Ελλάδας απέναντι στη Λιθουανία. Στην post game εκπομπή EuroBasket Live by Novibet, δεν μπορούσαν να αποφασίσουν ποιος θα μιλούσε πρώτος για τον επερχόμενο αντίπαλο, την Τουρκία, με τον Νίκο Παπαδογιάννη να τραβάει τα... ρούχα του συναδέλφου του.

Ο Αντώνης Καλκαβούρας παρομοίασε την κίνηση του Παπαδογιάννη με τα πειράγματα των παικτών στο μπάσκετ, ενώ ο ίδιος ο Παπαδογιάννης ανέφερε ότι θα μπορούσε να κάνει σκριν σαν τον Κώστα Αντετοκούνμπο, προκειμένου να πάρει τον λόγο, αλλά τελικά παρέμεινε στα ρούχα.

Καταφέρνοντας τον σκοπό του πάντως, ο Νίκος Παπαδογιάννης μίλησε πρώτος και τόνισε ότι η Εθνική πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη, μακριά από… την επανάσταση του 1821. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η Τουρκία έχει ισχυρό κίνητρο και πολύ δυνατή ομάδα, γι’ αυτό η «γαλανόλευκη» οφείλει να μείνει πιστή στο πλάνο της και ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πρέπει να παραμείνει αφοσιωμένη στον τρόπο παιχνιδιού της και να μη μπει στη λούπα των social media, που αναζητούν την εθνική υπερηφάνεια μέσα από αθλητικά γεγονότα όταν αντίπαλος είναι η γειτονική Τουρκία.