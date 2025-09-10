Ο Βασίλης Ξανθόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στο EuroBasket Live by Novibet μετά το Λιθουανία - Ελλάδα 76-87, με τον κόουτς του Περιστερίου να αναλύει το γιατί η Εθνική μας προκρίθηκε στην τετράδα του EuroBasket 2025.

Μετά τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Λιθουανίας με 76-87 και την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, ο Βασίλης Ξανθόπουλος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Gazzetta «EuroBasket Live by Novibet», έχονας αρκετά να πει.

Ο άλλοτε διεθνής γκαρντ, που πλέον κάνει τα πρώτα του βήματα στην προπονητική με το Περιστέρι, ανέλυσε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο το πώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κυριάρχησε απέναντι στην Λιθουανία, εξήρε την αμυντική προσέγγιση, στάθηκε στην καθοριστική παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Κώστα Αντετοκούνμπο, ενώ αναφέρθηκε και στη συνολική νοοτροπία που έχει χτίσει η «επίσημη αγαπημένη» σε αυτό το τουρνουά.

Παράλληλα, ο Βασίλης Ξανθόπουλος έδωσε έμφαση στον ρόλο που έχει παίξει ο Σπανούλης στο χτίσιμο χαρακτήρα και ταυτότητας, ενώ υπογράμμισε πως το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι ο ημιτελικός με την Τουρκία και η διεκδίκηση ενός μεταλλίου.

Οι απαντήσεις του Βασίλη Ξανθόπουλου στο EuroBasket Live by Novibet:

Για τη νίκη επί της Λιθουανίας:

«Σίγουρα, να πω την αλήθεια, όση ώρα και να παίζαμε, ακόμα και 10-15 παιδάκια υπήρχαν ακόμα στο παιχνίδι, νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να χάσουμε. Κερδίσαμε κατά κράτος τη Λιθουανία. Με σωστό πλάνο και από το προπονητικό τιμ που το εφάρμοσαν οι παίκτες, πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα μας.»

Για την αμυντική τακτική:

«Αρχικά να πούμε ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο αμυντικό κομμάτι. Ρισκάραμε κάποια σουτ από παίκτες που δεν βάζουν στην καθημερινότητα της Λιθουανίας. Πιστεύω ότι μπορεί ο Μήτογλου να μην ήταν πολύ καλός στην επίθεση γιατί κουράστηκε πάρα πολύ μαρκάροντας τον Βαλαντσιούνας. Είναι πολύ δύσκολο ένα τέτοιο κορμί να το κουμαντάρεις. Όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι η αμυντική μας τακτική ήταν εξαιρετική. Βγάλαμε πάρα πολύ ενέργεια που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Είδαμε πως μπήκε ο Κώστας όταν το κούμπω μέσα. Νομίζω είναι το καλύτερό του παιχνίδι για την Εθνική. Μην πω γενικά το καλύτερό του παιχνίδι. Ειδικά στο αμυντικό κομμάτι ήταν εξαιρετικός. Αυτό βοήθησε να πάρουμε και ψυχολογία και να βρούμε ρυθμό για την επίθεση, παρόλο που ήμασταν άστοχοι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι.»

Για την πορεία προς τα ημιτελικά:

«Πιστεύω ότι στον ημιτελικό θα τα βάλουμε. Είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αμφισβητηθεί πάρα πολύ. Ωστόσο έχουμε πει ότι και 15 λεπτά να παίζαμε, δεν θα χάναμε. Έχουμε δημιουργήσει μια ασφάλεια μέσα στην επίθεση και στην άμυνα. Μια σταθερά.»

Για τους ρόλους στην ομάδα:

«Ο ηγέτης της συγκεκριμένης ομάδας σίγουρα είναι ο Γιάννης. Από εκεί και πέρα, σε κάθε ομάδα είναι πολύ σημαντικό να έχεις ξεκάθαρους ρόλους και να τους έχουν καταλάβει οι παίκτες. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη ομάδα φαίνεται ότι έχουν καταλάβει τους ρόλους τους. Και για αυτό δεν υπάρχει γκρίνια ακόμα και στο παιχνίδι μετά τη Βοσνία που δεν ήμασταν καλοί. Ήμουν σίγουρος ότι με την Ισπανία θα ήμασταν αυτοί που έπρεπε και θα περνούσαμε. Έχουν το προπονητικό τιμ, αλλά και ο Βασίλης ειδικότερα, το νοου-χάου σε τέτοια παιχνίδια και τη στόφα του νικητή. Αυτό έχει περάσει στους συμπαίκτες και είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια.»

Για τη νοοτροπία του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Πολύ δίκιο έχει. Σίγουρα είναι καλό να πανηγυρίζεις, αλλά σε τέτοια τουρνουά πρέπει να έχεις κοντή μνήμη. Μην ξεχνάμε ότι πριν 20 χρόνια κερδίσαμε την Αμερική στον ημιτελικό και πήγαμε στον τελικό και χάσαμε από την Ισπανία, ενώ θεωρούσαμε ότι θα τους κερδίσουμε. Οπότε καλά είπε ο Γιάννης, αλλά είμαι σίγουρος ότι και τα άλλα παιδιά, επειδή έχουν εμπειρία, το ίδιο σκέφτηκαν.»

Για τον ημιτελικό με την Τουρκία:

«Είναι ένας ημιτελικός που αν κερδίσεις έχεις σίγουρα μετάλλιο. Αν παρουσιαστούμε σοβαροί και είμαστε εύστοχοι, έχουμε αρκετές πιθανότητες να περάσουμε. Η ομάδα υπηρετεί το πλάνο. Όσο περνούσαν οι αγώνες, θα ήταν καλύτεροι και θα καταλάβαινε καλύτερα ο καθένας τι μπορεί να κάνει. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τον Γιάννη, που αν τον παίξουν ένας-ένας θα βάλει τα καλάθια και αν του κάνουν παγίδες θα πασάρει σωστά. Πιστεύω ότι η Τουρκία θα του παίξει παγίδες και αν είμαστε εύστοχοι θα έχουμε πολλές πιθανότητες να περάσουμε στον τελικό.»

Για τον αντίπαλο και τον κόουτς Αταμάν:

«Δεν φοβόμαστε κανέναν. Είναι λάθος να φοβάσαι. Όλοι ξέρουν ότι είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να σου δώσει μια ευκαιρία που ίσως δεν ξαναέρθει ποτέ στη ζωή σου. Οπότε δεν πρέπει να την αφήσεις να περάσει.»

Για το ματς-απ Ελλάδας – Τουρκίας:

«Σίγουρα είναι πολλά μαρκαρίσματα. Ο Σενγκούν με τον Γιάννη, ο Σλούκας με τον Σιπάχι, ο Οσμάν με τον Παπανικολάου. Ο κόουτς Αταμάν αφήνει πιο ελεύθερο το παιχνίδι, ενώ ο Σπανούλης θα έχει μια τακτική για να βγάλει εκτός ρυθμού δύο-τρεις παίκτες της Τουρκίας, όπως τον Λάρκιν, τον Σενγκούν και ίσως τον Οσμάν. Σε τέτοια ματς, μέσα σε δύο μέρες, μετράει το ταλέντο, η καρδιά και το πόσο πολύ το θέλουν οι παίκτες.»

Για τη νέα του καριέρα στην προπονητική:

«Δεν είναι εύκολο. Όταν είσαι παίκτης σκέφτεσαι μόνο το κορμί σου. Σαν προπονητής έχεις ευθύνη για πολλά πράγματα. Αλλά είναι ωραία η μετάβαση. Είμαι σε έναν σύλλογο με διοίκηση που με αγαπάει και με πιστεύει, έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό προπονητικό τιμ και οι αθλητές μας είναι πολύ καλοί χαρακτήρες, με δίψα να πετύχουν. Θέλουμε να πετύχουν και ατομικά, αλλά και όλοι μαζί σαν ομάδα.»