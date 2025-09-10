Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά τη μεγάλη νίκη - πρόκριση της Ελλάδας επί της Λιθουανίας στο EuroBasket 2025, σχολίασε από πλευράς του τις δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου.

Η Ελλάδα, ύστερα από πολλά χρόνια, βρίσκεται ξανά στα ημιτελικά του EuroBasket 2025. Η «γαλανόλευκη» κατάφερε να επικρατήσει με 87-76 της Λιθουανίας και πλέον ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Παρασκευής (12/9) με αντίπαλο την Τουρκία.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, μέσα από τις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ακόμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν έχει καταφέρει κάτι, ωστόσο αυτή ήταν μία ακόμη νίκη που δίνει ελπίδα σε όλους για κάποια διάκριση: «Το θέλαμε πολύ, αλλά όπως είπε και ο Γιάννης στο τέλος δεν έχουν καταφέρει ακόμη κάτι, δεν έχουμε κερδίσει ακόμη κάτι. Δώσαμε στον εαυτό μας μία ακόμη ευκαιρία και το όνειρο είναι ακόμη μπροστά και μπορούμε να το κυνηγήσουμε. Είμαστε ευλογημένοι που το ζούμε αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Το μόνο που μπορώ να πω και επειδή είναι μετά από νίκη είναι ευκαιρία».

Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης, στη Συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στα λόγια του Κώστα Παπανικολάου και υπογράμμισε ότι όλα όσα γίνονται στη Ρίγα αυτές τις ημέρες, ο ίδιος δεν τα βιώνει ως κάποιο όνειρο: «Εγώ δεν ονειρεύομαι. Ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες μου, τους έχω εμπιστοσύνη, ξέρω πώς δουλεύουμε από την πρώτη μέρα. Δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα, έχουμε μια πραγματικά καλή ομάδα και θα είμαστε έτοιμοι στο επόμενο παιχνίδι».