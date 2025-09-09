Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τοποθέτησε και πάλι το αυτοκόλλητο της Εθνικής στο bracket της FIBA, με την Ελλάδα να προχωρά στην τετράδα του EuroBasket 2025.

Συνταγή που κερδίζει δεν αλλάζει στο EuroBasket 2025 και το γούρι με τον Θανάση Αντετοκούνμπο δε θα μπορούσε να λείπει. Όπως και μετά την πρόκριση απέναντι στο Ισραήλ, έτσι και όταν ήρθε αυτή με τη Λιθουανία, ο Θανάσης κόλλησε το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στο bracket.

Η Εθνική συνεχίζει ακάθεκτη στα ημιτελικά, εκεί όπου περιμένει η Τουρκία, με τον Θανάση και το... ιερό του πάθος για αυτήν την ομάδα να μην κρύβεται.

Άλλωστε, όπως τόνισε και ο αδερφός του, Γιάννης Αντετοκούνμπο η Εθνική έχει άλλο ένα παιχνίδι για να πάει στον τελικό της διοργάνωσης.