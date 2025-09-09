Το σκληρό φάουλ του Βαλαντσιούνας στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στον προημιτελικό του EuroBasket 2025 μεταξύ Λιθουανίας και Ελλάδας, έφερε την αντίδραση του Κώστα.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έκανε ένα πολύ σκληρό φάουλ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στον προημιτελικό της Ελλάδας με τη Λιθουανία για το EuroBasket 2025.

Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση του αδερφού του, Κώστα. Συγκεκριμένα ο Βαλαντσιούνας βρήκε τον Γιάννη στο πρόσωπο και τον σώριασε στο παρκέ με αντιαθλητικό τρόπο.

Με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να του ζητάει τα ρέστα για τη σφοδρότητα του φάουλ.