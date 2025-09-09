Ο Κενάν Σιπάχι μίλησε στο Gazzetta μετά την πρόκριση της Τουρκίας στο Eurobasket 2025 και χαμογέλασε διάπλατα σε ερώτηση για τον Εργκίν Άταμαν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Τουρκία είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και ο Κέναν Σιπάχι μοιράστηκε στο Gazzetta τις σκέψεις του για τη νίκη επί της Πολωνίας, μίλησε για τον Αλπερέν Σενγκούν και άφησε για το τέλος ένα χαμόγελο σε ερώτηση για τον Εργκίν Άταμαν.

Για το γεγονός ότι η Τουρκία επέστρεψε σε ημιτελικό ύστερα από 24 χρόνια: «Είναι σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό επειδή το αξίζαμε και μας έλειπε εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτή η ομάδα αξίζει τα πάντα. Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που η ομάδα παίζει στα ημιτελικά και ελπίζω να συνεχίσουμε».

Για το γεγονός ότι είναι συμπαίκτης με τον Σενγκούν: «Είναι απολαυστικό να παίζεις μαζί του. Τόσο εκτός παρκέ, όσο και εντός παρκέ όπου είναι ξεχωριστός παίκτης και εξαιρετικός συμπαίκτης. Βλέπουμε στο πρόσωπό του έναν μελλοντικό MVP στο NBA και ελπίζω να το κατακτήσει το συντομότερο δυνατόν».

Για το πώς αντιμετωπίζουν το γεγονός ότι βρίσκονται δύο νίκες μακριά από το τρόπαιο: «Προς το παρόν βλέπουμε μόνο ένα παιχνίδι. Να κερδίσουμε το επόμενο ματς. Τον ημιτελικό. Και μετά θα δούμε. Δεν κοιτάζουμε τον τελικό. Αυτή είναι η νοοτροπία μας και μας βοήθησε πάρα πολύ. Σίγουρα ωστόσο το να παίξουμε στον τελικό θα είναι απολαυστικό. Το ελπίζουμε.»

Για το αν ο Άταμαν δεν τους αφήνει να κοιτάξει τόσο μακριά: «Ναι! (γέλια)»