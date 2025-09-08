Η ομοσπονδία της Σερβίας, ξεκαθάρισε τι ισχύει για το μέλλον του Σβέτισλαβ Πέσιτς μετά τον αποκλεισμό σοκ από τη Φινλανδία στο EuroBasket 2025.

Η Σερβία έπεσε θύμα μίας από των μεγαλύτερων εκπλήξεων στην ιστορία του EuroBasket, έχοντας αποκλειστεί από το EuroBasket 2025 από τη Φινλανδία, η οποία επικράτησε με 92-82.

Η ομοσπονδία της Σερβίας, μέσα από επίσημη τοποθέτησή της ξεκαθάρισε ότι δεν απέλυσε τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, ο οποίος παραμένει δεσμευμένος με συμβόλαιο έως και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2025.

«Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας ενημερώνει το κοινό ότι οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και αφορούν την απομάκρυνση του Σβέτισλαβ Πέσιτς από τη θέση του προπονητή της ανδρικής εθνικής ομάδας της Σερβίας είναι ανακριβείς.

Ο Σβετισλάβ Πέσιτς έχει συμβόλαιο με την ΚΣΣ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας θα συζητήσει τις επόμενες ημέρες με τον προπονητή, θα αναλύσει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και θα λάβει μια απόφαση που θα είναι προς το συμφέρον της σερβικής καλαθοσφαίρισης και της εθνικής μας ομάδας.

Η ΚΚΣ υποστηρίζει τον προπονητή Πέσιτς, ο οποίος έφερε τα δύο τελευταία χρυσά μετάλλια στην εθνική μας ομάδα, οδήγησε τη Σερβία σε εξαιρετικές επιδόσεις στους δύο προηγούμενους αγώνες και επανέφερε τον πολιτισμό της εθνικής ομάδας και την πίστη των οπαδών.

Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας καλεί όλα τα μέσα ενημέρωσης να επαληθεύουν τις πληροφορίες που αφορούν τη δουλειά της Ομοσπονδίας και της εθνικής ομάδας πριν τις δημοσιεύσουν, προκειμένου να αποφευχθεί η παραπληροφόρηση που μπορεί να βλάψει το σερβικό μπάσκετ.

Η ΚΣΣ θα ενημερώνει έγκαιρα και με διαφάνεια το κοινό για όλες τις σχετικές αποφάσεις και δραστηριότητες».

Кошаркашки савез Србије обавештава јавност да су информације које су се појавиле у појединим медијима, а које се односе на разрешење Светислава Пешића са места селектора мушке сениорске репрезентације Србије – нетачне.



