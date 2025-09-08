Η Γεωργία έκανε την έκπληξη πετώντας εκτός EuroBasket 2025 τη Γαλλία, παίρνοντας τη θέση της στα προημιτελικά της διοργάνωσης, και η γεωργιανή κυβέρνηση δίνει στην ομάδα «πριμ» που φτάνει το 1 εκατ. ευρώ!

Ο πρωθυπουργός της Γεωργίας, Ηρακλί Κομπαχίτζε, ανακοίνωσε ότι οι διεθνείς παίκτες θα λάβουν 3 εκατομμύρια GEL (δηλαδή 948.000 ευρώ) για την ιστορική πρόκριση επί της Γαλλίας με 80-70. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Εθνική ομάδα προκρίνεται στους «8» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι Γεωργιανοί διεθνείς, με οδηγό τον αρχηγό τους Τόρνικε Σενγκέλια, κατάφεραν να πετάξουν εκτός τουρνουά ένα από τα μεγάλα φαβορί, και η κυβέρνηση θα τους ανταμείψει για τη μεγάλη επιτυχία που έφεραν στη χώρα. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το ίδιο ποσό θα δίνεται για κάθε μελλοντική νίκη της ομάδας.

«Αφού πετύχαμε ένα ιστορικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ, θα ήθελα να το γιορτάσουμε με ένα ανάλογο χρηματικό μπόνους από την κυβέρνηση. Πρόκειται να διαθέσουμε 3 εκατομμύρια GEL για την ήδη επιτευχθείσα επιτυχία και για κάθε μελλοντική νίκη στο EuroBasket.» είπε χαρακτηριστικά.