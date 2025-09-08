Μετά την πρόκριση της Γεωργίας επί της Γαλλίας (70-80), στη συνέντευξη Τύπου ο Τόκο Σενγκέλια αποθέωσε τον προπονητή του, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την αναγνώριση της αξίας του, και τόνισε ότι η πίεση δεν υπολείπεται από τα «αουτσάιντερ».

Η αναγνώριση από την κοινή γνώμη συνήθως δεν μετράει όταν υπάρχει σεβασμός από αυτούς που πραγματικά έχει σημασία η γνώμη τους. Έτσι και ο προπονητής της εθνικής Γεωργίας, Αλεκσάνταρ Τζίκιτς, απολαμβάνει την εκτίμηση των παικτών του, οι οποίοι δεν διστάζουν να το δείξουν σε κάθε ευκαιρία. Ο αρχηγός της ομάδας, Τορνίκε Σενγκέλια, υπερασπίστηκε τον προπονητή του στη συνέντευξη Τύπου μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρόκρισης στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, ενώ απάντησε και σε όσα λέγονται για τις ομάδες «αουτσάιντερ» και τα περί... πίεσης.

Ο Τζίκιτς, έλαβε ερώτηση από δημοσιογράφο για το τι σημαίνει η μεγάλη νίκη της Γεωργίας γι’ αυτόν και τη φήμη του, λόγω της σύντομης θητείας του στην EuroLeague, και αν έχει αρχίσει να λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Ο ίδιος απάντησε ότι δεν κατάλαβε την ερώτηση. Ο Σενγκέλια επενέβη λέγοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε έλλειψη αναγνώρισης προς το πρόσωπό του και ότι οι «αληθινοί» που παρακολουθούν το μπάσκετ το γνωρίζουν, υπερασπιζόμενος τον προπονητή του. Μάλιστα δήλωσε ότι του αξίζει μια θέση στους πάγκους της EuroLeague, τονίζοντας πως οι άνθρωποι που ξέρουν από μπάσκετ το ξέρουν.

Ο 33χρονος φόργουορντ μίλησε επίσης για τη συζήτηση που γίνεται γύρω από τις ομάδες που δεν έχουν την πίεση του «πρέπει», επειδή θεωρούνται «αουτσάιντερ». Ο Γεωργιανός σταρ τόνισε ότι η ομάδα του δεν παίζει με άλλο σκοπό εκτός από τη νίκη. Αν και είναι ευχαριστημένοι με την πορεία τους, κάθε φορά μπαίνουν στο γήπεδο με μοναδικό στόχο τη νίκη. Επομένως, η πίεση υπάρχει, ώστε να αγωνίζονται κάθε φορά για 40 λεπτά στα «κόκκινα».