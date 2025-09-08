Το Gazzetta σκιαγραφεί την απίθανη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στο Ισραήλ για τη φάση των «16» του EuroBasket, το άπιαστο παιχνίδι του στο ανοιχτό γήπεδο και την προσφορά του στο ποστ.

Παρακολουθώντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μένεις με το στόμα ανοιχτό κάθε φορά, παρότι πάνω - κάτω γνωρίζεις τι να περιμένεις από εκείνον. Όπως ακριβώς γνώριζαν και οι Ισραηλινοί στη μάχη της φάσης των «16» του EuroBasket 2025, αλλά και που το γνώριζαν τι να κάνουν;

Το Ισραήλ στα χαρτιά δεν είχε τα κορμιά να ματσάρει τον Greek Freak. Και κάτι τέτοιο αποδείχθηκε στην πράξη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να οργιάζει απέναντί του και να βάζει άπαντες μέσα στο καλάθι. Κυριολεκτικά, αφού τις περισσότερες μπάλες που πήρε, τις τελείωσε με κάρφωμα, έχοντας δύο και τρεις Ισραηλινούς κρεμασμένους πάνω στα μούσκουλά του.

Το φινάλε τον βρήκε με το… ταπεινό 37άρι στο κοντέρ. Ολογράφως 37 σκόραρε, έχοντας 18/21 δίποντα, μαζί με 10 ριμπάουντ και μία ασίστ. Αυτή η βραδιά δεν ήταν για να μοιράσει. Το έβλεπε και ο ίδιος πως δεν έχει αντίπαλο άλλωστε και πήρε φόρα να τα διαλύσει όλα.

Ο Αντετοκούνμπο… ξεκλείδωσε τον ελληνικό αιφνιδιασμό

Πριν από το παιχνίδι με το Ισραήλ, η Ελλάδα δυσκολευόταν αρκετά στο να βρει πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Προφανώς και αυτό έχει εξήγηση ή μάλλον δύο απαντήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία της ομάδας. Προφανώς και ο Γιάννης είναι άπιαστος στο τρανζίσιον, αλλά οι γκαρντ της Ελλάδας, ειδικότερα ο Κώστας Σλούκας που είναι ο floor general αυτής της ομάδας.

Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το αμυντικό ριμπάουντ. Η Εθνική είχε σοβαρά ζητήματα στον συγκεκριμένο τομέα στην πρώτη φάση και κατ’ επέκταση δεν μπορούσε να βρει τρόπο για να φύγει στον αιφνιδιασμό.

Απέναντι στο Ισραήλ, ανέλαβε ο Γιάννης. Ο οποίος πάτησε το γκάζι και εξαφανιζόταν στον ορίζοντα, μετρώντας 19 πόντους στο transition. Ένα αδιανόητο νούμερο για παιχνίδι νοκ άουτ, με εύκολους πόντους που ξεκλειδώνουν το κουτί της αυτοπεποίθησης και προσφέρουν ηρεμία. Και η αλήθεια είναι πως η Εθνική θα μπορούσε να ‘χει ακόμα περισσότερους, αν είχε καθαρές επιλογές.

Η τοποθέτησή του από τον Σπανούλη

Όταν ο Αντετοκούνμπο πάρει φόρα και επιτεθεί με πρόσωπο, δεν μπορεί να τον σταματήσει κανένας. Και πώς να τον σταματήσει, όταν έκανε μέχρι και κάρφωμα παίρνοντας την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και φτάνοντας στο καλάθι με μία ντρίπλα. Το ένας εναντίον ενός δεν έβγαινε. Τα τρικ της ζώνης των Ισραηλινών δεν ήταν δυνατό να πιάσουν, αφού όπως είπαμε παραπάνω δεν υπήρχαν τα κορμιά να σταθούν μπροστά του. Ωστόσο μία σημαντική λεπτομέρεια στο παιχνίδι της Ελλάδας, που φάνηκε από πολύ νωρίς στο τουρνουά, είναι η τοποθέτησή του.

Ο Σπανούλης τον βάζει αρκετές φορές στο ποστ, είτε από δεξιά, είτε αριστερά. Σε ένα σημείο που είναι πιο δύσκολο να έρθει η βοήθεια. Στις περιπτώσεις που αυτή έρχεται από τη δυνατή πλευρά, ένας καλός σουτέρ (Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος) μπορεί να υποδεχθεί την μπάλα και να εκτελέσει κατευθείαν.

Θυμηθείτε πώς προήλθε το καλάθι από το απίθανο φόλοου του Σαμοντούροβ. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού πήρε το επιθετικό ριμπάουντ μετά από ένα άστοχο τρίποντο του Τολιόπουλου. Ο γκαρντ των «πρασίνων» κάνει την εισαγωγική πάσα στον Γιάννη στο χαμηλό ποστ. Ο Μάνταρ έχει αμέσως στον νου του να δώσει βοήθεια και ο Greek Freak πασάρει πριν πιάσει την μπάλα σε πρώτο χρόνο για ελεύθερο τρίποντο.

Άλλωστε η Εθνική παίρνει 11 πόντους μέσο όρο από τις ασίστ του και άλλους 1.8 από τις δευτερεύουσες ασίστ. Μία τέτοια θα ήταν για παράδειγμα αν ο Τολιόπουλος έδινε έξτρα πάσα, μετά από αυτήν του Γιάννη.

Κόντρα στο Ισραήλ, δεν ήταν μόνο οι 37 πόντοι του. Ο Αντετοκούνμπο δημιουργεί με κάθε τρόπο. Είχε στην αλυσίδα παραγωγής πόντων 3 από τις ασίστ του και 4 από σκριν ασίστ του, δίνοντας χώρο στους συμπαίκτες του για εκτέλεση.

Φυσικά δεν είναι λίγες οι φορές που νίκησε και τη βοήθεια, για να πάρει μόνος του την προσπάθεια και να εκτελέσει. Άλλωστε, είπαμε, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει και για αυτό ολοκλήρωσε με 18/21 δίποντα, έχοντας 10 πόντους από εκτελέσεις στο ποστ.

Το παιχνίδι βέβαια που έρχεται, απέναντι στη Λιθουανία, θα έχει μια εντελώς διαφορετική μορφή. Αφού οι ψηλοί και κυρίως οι πλάγιοι των Λιθουανών σίγουρα μπορούν να βάλουν πολύ περισσότερο τα κορμιά τους από ό,τι οι Ισραηλινοί. Και σε αυτό το παιχνίδι ένα ποσοστό αντίστοιχο του 4/25 από το τρίποντο, θα κλείσει πάρα πολύ τους χώρους για τον Γιάννη. Περισσότερο θα μοιάζει με αυτό κόντρα στην Ισπανία, όπου ο Αντετοκούνμπο είχε πολύ στον νου του τη δημιουργία, παρά με την αναμέτρηση απέναντι στο Ισραήλ.

Οι τρόποι εκτέλεσης του Αντετοκούνμπο κόντρα στο Ισραήλ

Transition - 19 πόντοι/12 κατοχές

Ποστ - 10 πόντοι/9 κατοχές

Κοψίματα: 2 πόντοι/1 κατοχή

Iso - 4 πόντοι/4 κατοχές

Επιθετικό ριμπάουντ - 2 πόντοι/1 κατοχή