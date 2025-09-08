Eurobasket 2025: Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κόντεψε να σπάσει τον πίνακα για το αυτοκόλλητο της Εθνικής (vid)
Το τελετουργικό μετά την ολοκλήρωση κάθε αγώνα της νοκ άουτ φάσης του Eurobasket 2025 θέλει έναν παίκτη από τη νικήτρια ομάδα να παίρνει το αυτοκόλλητο της χώρας του και να το κολλά στον ειδικό πίνακα με τα... μονοπάτια της διοργάνωσης μέχρι τον τελικό.
Τη δουλειά αυτή, για λογαριασμό του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, ανέλαβε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, το πάθος του οποίου ξεχείλιζε ακόμη και σε αυτό.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, το κόλλησε με τόση δύναμη που κόντεψε να σπάσει τον πίνακα.
Δείτε το βίντεο...
