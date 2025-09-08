EuroBasket 2025, Καλκαβούρας στο EuroBasket Live by Novibet: «Ο Ντόντσιτς έκανε τον τραυματία για να αποφύγει τους δημοσιογράφους»
Ο απεσταλμένος του Gazzetta στο EuroBasket 2025, Αντώνης Καλκαβούρας, αποκάλυψε στο EuroBasket Live by Novibet ένα... παράξενο σκηνικό αναφορικά με τον Λούκα Ντόντσιτς.
Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο Αντώνης Καλκαβούρας, ο Λούκα Ντόντσιτς, μετά το τέλος του αγώνα της Σλοβενίας με την Ιταλία, στον οποίο σημείωσε 42 πόντους, έκανε τον... τραυματία όταν περνούσε από τη μεικτή ζώνη, προκειμένου να αποφύγει τους Δημοσιογράφους που περίμεναν μια δήλωση από εκείνον.
Το σχετικό απόσπασμα από το EuroBasket Live by Novibet:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.