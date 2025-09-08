Ο Αντώνης Καλκαβούρας αποκάλυψε στο EuroBasket Live by Novibet πως ο Λούκα Ντόντσιτς παρίστανε τον τραυματία στη μεικτή ζώνη μετά την πρόκριση της Σλοβενίας επί της Ιταλίας, προκειμένου να αποφύγει τους δημοσιογράφους.

Ο απεσταλμένος του Gazzetta στο EuroBasket 2025, Αντώνης Καλκαβούρας, αποκάλυψε στο EuroBasket Live by Novibet ένα... παράξενο σκηνικό αναφορικά με τον Λούκα Ντόντσιτς.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο Αντώνης Καλκαβούρας, ο Λούκα Ντόντσιτς, μετά το τέλος του αγώνα της Σλοβενίας με την Ιταλία, στον οποίο σημείωσε 42 πόντους, έκανε τον... τραυματία όταν περνούσε από τη μεικτή ζώνη, προκειμένου να αποφύγει τους Δημοσιογράφους που περίμεναν μια δήλωση από εκείνον.