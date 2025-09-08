Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ μιλώντας στο Gazzetta μετά τη νίκη της Εθνικής, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι άκουσε τ' όνομά του από την ελληνική εξέδρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο 20χρονος φόργουρντ ήταν ο «x-factor» της Ελλάδας στη νίκη-πρόκριση απέναντι στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να δεχθεί και την αποθέωση από την FIBA!

Μετά το τέλος και δη από την μεικτή ζώνη, μίλησε στο Gazzetta και απάντησε σε ερώτηση για το γεγονός ότι άκουσε το όνομά του να γίνεται σύνθημα στα χείλη των φιλάθλων.

«Σίγουρα ένιωσα πολύ ξεχωριστά, όλη η κερκίδα φώναζε το όνομα μου, ήταν πολύ συγκινητική στιγμή για εμένα» ήταν τα λόγια του «Σάμο» ο οποίος συνέχισε:

«Είναι η πρώτη μου φορά που βρίσκομαι σε τόσο μεγάλη διοργάνωση. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να κοιτάξουμε το επόμενο ματς.»