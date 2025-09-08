Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε στο EuroBasket Live by Novibet του Gazzetta και έστειλε μήνυμα ενόψει Λιθουανίας.

Η Ελλάδα πέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ και πλέον ετοιμάζεται για την φάση των «8» του EuroBasket 2025, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη πάντως, παρότι η τετράδα είναι κοντά, να μην σκέφτεται ακόμη αυτό, έχοντας το μυαλό του μόνο στο παιχνίδι με την Λιθουανία που ακολουθεί.

«Κοιτάζουμε μόνο το επόμενο παιχνίδι με Λιθουανία», είπε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στο EuroBasket Live by Novibet, με τον διεθνή γκαρντ να αναφέρεται και στο παιχνίδι με το Ισραήλ.

«Συνεχίζουμε. Τα νοκ άου έτσι είναι. Υπάρχει πίεση. Κάθε λάθος και κάθε κατοχή μετράει, γιατί αν δεν βρεθείς σε μέρα, ειδικά επιθετικά, μπορείς να μείνεις εκτός. Είμαστε συγκεντρωμένοι, κρατήσαμε υψηλή ενέργεια και ένταση στην άμυνα, είχαμε έναν καλό ρυθμό στην επίθεση και πήραμε το παιχνίδια», ήταν τα λόγια του Γιαννούλή Λαρεντζάκη.

Τέλος, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τόνισε πως όλοι στην Εθνική «Βελτιωνόμαστε καθημερινά. Σήμερα ήμασταν καλά στα ριμπάουντ. Κρατάμε τη νίκη, ξεκούραση, και επόμενο παιχνίδι με Λιθουανία».