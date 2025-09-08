Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέλυσε τους Ισραηλινούς και η FIBA έφτιαξε ένα υπέροχο σκίτσο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χάρισε ήταν απολαυστικός στην πρόκριση της Ελλάδας κόντρα στο Ισραήλ με 84-79, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία (9/9)!

Ο Greek Freak τελείωσε το ματς με 37 πόντους σε 29 λεπτά και 10 ριμπάουντ, 18/21 δίποντα και 37 στην αξιολόγηση. Η FIBA έπαθε την πλάκα της με τον Γιάννη και ανέβασε ένα φοβερό σκίτσο, γράφοντας «ημίθεος Γιάννης Αντετοκούνμπο».

Οι Ισραηλινοί έβλεπαν τον Αντετοκούνμπο να... περνά από πάνω τους και δεν είχαν τρόπο να τον σταματήσουν.