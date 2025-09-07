Η Εθνική ομάδα της Σλοβενίας προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και το κλίμα ήταν κάτι παραπάνω από πανηγυρικό στα αποδυτήρια της ομάδας.

Η μεγαλειώδης εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς στο παιχνίδι των «16» του Eurobasket 2025 έστειλε τη Σλοβενία στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, εκεί όπου περιμένει ήδη η Γερμανία.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του με 84-77 και όπως ήταν λογικό και επόμενο επικράτησε πανηγυρικό κλίμα στα αποδυτήρια.

Μετά την ομιλία του προπονητή, Αλεξάντερ Σέκουλιτς, ακολούθησε «μπουγέλωμα» από τον Άλεν Όμιτς, ο οποίος ήταν εκείνος που έδωσε το σύνθημα των πανηγυρισμών.