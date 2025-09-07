Eurobasket 2025, Σλοβενία: Χαράς πανηγύρια στα αποδυτήρια, μπουγέλωσαν τον Σέκουλιτς
Η μεγαλειώδης εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς στο παιχνίδι των «16» του Eurobasket 2025 έστειλε τη Σλοβενία στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, εκεί όπου περιμένει ήδη η Γερμανία.
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του με 84-77 και όπως ήταν λογικό και επόμενο επικράτησε πανηγυρικό κλίμα στα αποδυτήρια.
Μετά την ομιλία του προπονητή, Αλεξάντερ Σέκουλιτς, ακολούθησε «μπουγέλωμα» από τον Άλεν Όμιτς, ο οποίος ήταν εκείνος που έδωσε το σύνθημα των πανηγυρισμών.
Ekipa. 💙 Četrtfinale, here we come!#mojtim pic.twitter.com/Gi2xCR0BAV— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) September 7, 2025
