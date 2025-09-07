Ο Ντιούφ πρόσφερε μια εντυπωσιακή φάση στο ματς της Ιταλίας με τη Σλοβενία.

Οι Ιταλοί κοντράρονται με τους Σλοβένους στο Εurobasket 2025 και ο Ντιούφ είναι... οδοστρωτήρας. Ο ψηλός της ομάδας του Ποτζέκο πόσταρε τον Ντόντσιτς, γύρισε εύκολα και κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι των Σλοβένων. Μάλιστα το πανηγύρισε με όλη του την ψυχή, θέλοντας να ξυπνήσει τους συμπαίκτες του που δυσκολεύονται πολύ στο μαρκάρισμα του Ντόντσιτς σε όλο το ματς.

Δείτε τη φάση