Ένας Ιταλός φίλαθλος δεν μπορούσε να πιστέψει τα όσα εξελίχθηκαν στην πρώτη περίοδο του παιχνιδιού κόντρα στη Σλοβενία για το EuroBasket 2025.

Στη Ρίγα, η Ιταλία αντιμετώπισε τη Σλοβενία, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στη φάση των νοκ άουτ του EuroBasket 2025 και έχοντας ως... φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά.

Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης είχε ένα βασικό ονοματεπώνυμο, αυτό του Λούκα Ντόντσιτς. Ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με τους 22 από τους 25 πόντους της χώρας του.

Η Ιταλία φαινόταν να μη μπορεί αν ακολουθήσει, με την αντίδραση του Ιταλού φιλάθλου να... τα λέει όλα!