EuroBasket 2025: Ο Γιαμπουσέλε τα... έχωσε σε Γεωργιανό δημοσιογράφο που πανηγύριζε (vid)
Η Γεωργία έγραψε ήδη έκανε το θαύμα της στο EuroBasket 2025, καθώς προκρίθηκε στους «8» για πρώτη φορά στην ιστορία της. Λύγισε τη Γαλλία έχοντας επικρατήσει με 80-70 για να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο το ταξίδι της στο τουρνουά.
Μετά τον αποκλεισμό των «τρικολόρ», ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε βρέθηκε στη μικτή ζώνη για να παραχωρίσει δηλώσεις με την απογοήτευση να φαίνεται στο πρόσωπό του.
Μάλιστα ο εκνευρισμός έγινε ακόμα πιο έκδηλος, όταν απευθύνθηκε σε Γεωργιανό δημοσιογράφο που πανηγύριζε την πρόκριση της χώρας του. «Μιλάμε εδώ, ηρέμησε. Είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι παίκτης», είπε ο Γιαμπουσελέ χαρακτηριστικά.
Galibiyete sevinen Gürcü gazeteci, Guerschon Yabusele'yi geriyor... pic.twitter.com/0iknvHgJvd— Do Deka (@dodekabasket) September 7, 2025
