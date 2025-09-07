Προπονητής Ισραήλ για Αντετοκούνμπο: «Φαντάζομαι ότι θα χρειαστούμε... M-16 για να τον σταματήσουμε»

Τον δικό του τρόπο για το πώς θα σκοπεύει να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη φάση των «16» του EuroBasket 2025, έκανε γνωστό ο προπονητής του Ισραήλ, Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει την Ελλάδα (21:45, Novasports Start - ERT1, Live στο Gazzetta) για τη φάση των «16» του EuroBasket, με τον προπονητή της ομάδας, Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι να κάνει μια δήλωση για τον τρόπο που σκοπεύει να... σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τονίζοντας πως ο καλύτερος τρόπος είναι να φέρει... M-16 για να βάλει φρένο στις ορέξεις του Greek Freak. Με τον Γιοβέλ Ζούσμαν να έχει αναφέρει πως θα σφυριχτούν 25 φάουλ στο ματς, ασχέτως αν το Ισραήλ κάνει 15 ή 45.

Οι δηλώσεις του Μπέιτ Χαλάμι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Ένα σπουδαίο παιχνίδι από την εθνική ομάδα, δεν έχουμε βρεθεί στη φάση των 16 για πολύ καιρό. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα και ερχόμαστε να τα δώσουμε όλα και με πολλή πίστη. Θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλή, έξυπνη και-το πιο σημαντικό-σκληρή άμυνα. Οι ομάδες έχουν αλλάξει στο να παίζουν πολύ σκληρά και πολύ physical και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα. Σίγουρα πιστεύω στους παίκτες και στο στυλ μας, στο πνεύμα μας και στην ενότητά μας» είπε ο Μπέιτ Χαλάμι, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τον Αντετοκούνμπο και το πώς θα σταματηθεί. «Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να φέρουμε ένα… M-16. Αυτός θα είναι ο ευκολότερος τρόπος»