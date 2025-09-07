Στον τρόπο που θα προσπαθήσει να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στάθηκε ο Γιοβέλ Ζούσμαν, με το Ισραήλ να αντιμετωπίζει την Ελλάδα για τη φάση των «16» του EuroBasket 2025.

Ο Γιοβέλ Ζούσμαν αποτελεί έναν από τους πλέον έμπειρους παίκτες στο ρόστερ του Ισραήλ, που αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής (21:45, Novasports Start - ERT1, Live στο Gazzetta) την Ελλάδα για τη φάση των «16» του EuroBasket.

Με τον Ισραηλινό φόργουορντ να στέκεται στο μαρκάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως τα φάουλ τα οποία θα σφυριχτούν είναι... στάνταρ.

«Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αμυντικά τον Γιάννη όλοι μαζί, γνωρίζουμε τα δυνατά του σημεία. Θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί, να δουλέψουμε σωστά και να μην του δίνουμε τη δυνατότητα για τόσες ασίστ. Πιστεύω ότι οι διαιτητές θα σφυρίξουν 25 φάουλ πάνω-κάτω, είτε κάνουμε 15 φάουλ είτε 45, οπότε πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση» ανέφερε ο Ζούσμαν.

Ο οποίος στάθηκε στην ισορροπία του παιχνιδιού αλλά και στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, το οποίο φυσικά γνωρίζει από τη θητεία του στη Μακάμπι.

«Αυτό το παιχνίδι μπορεί να πάει και προς τις δύο κατευθύνσεις, παρόλο που έχουν τον Γιάννη, τον Σλούκα και τον Σπανούλη ως προπονητή με μεγάλη εμπειρία. Αν μπούμε ταπεινοί, κάνουμε την αμυντική μας δουλειά και δεν τους σεβαστούμε υπερβολικά, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι υπέρ μας. Θα πρέπει να κρατήσουμε την Ελλάδα σε χαμηλό σκορ. Αν τους κρατήσουμε στο 70-80, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα κλειστό παιχνίδι και αυτό θα ήταν υπέρ μας.

Για τον Ντόρσεϊ: «Νομίζω ότι είναι πολύ καλός παίκτης και ένας εξαιρετικός σκόρερ. Κάνει φοβερό EuroBasket, σουτάρει πάνω από 50%. Πρέπει να του δώσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα ελεύθερα σουτ. Θεωρώ ότι μπορείς να επηρεάσεις την ψυχολογία του με καλή άμυνα. Έχουμε καλούς γκαρντ. Έρχομαι για να τα δώσω όλα. Θα κάνω αυτό που χρειάζεται ο προπονητής και η ομάδα»