EuroBasket 2025, Ελλάδα: «Καυτός» ο Ντόρσεϊ στην προπόνηση ενόψει του Ισραήλ (vid)
Η Ελλάδα προετοιμάζεται για την πρώτη της νοκ άουτ αναμέτρηση για το EuroBasket 2025. Έχοντας εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλό της, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει στη Ρίγα το Ισραήλ, την Κυριακή (7/9) στις 21:45.
Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο, «είδε» τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να παίρνει... φωτιά ευστοχώντας σε 8 συνεχόμενα τρίποντα.
🇬🇷 💪 Το 8/8 του Τάιλερ Ντόρσει στην προπόνηση της Εθνικής ενόψει Ισραήλ#Eurobasket2025 pic.twitter.com/D6S5mx1wQQ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 6, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Eurobasket 2025, Σπανούλης σε ερώτηση του Gazzetta για την Παλαιστίνη: «Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, εγώ θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ»
- EuroBasket 2025: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Arena Riga, αποκλείστηκε ο κεντρικός δρόμος!
- EuroBasket 2025, Λιθουανία: Μία γνώριμη αντίπαλος για την Ελλάδα στον δρόμο προς τον ημιτελικό