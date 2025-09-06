EuroBasket 2025, Ελλάδα: «Καυτός» ο Ντόρσεϊ στην προπόνηση ενόψει του Ισραήλ (vid)

Νίκος Ράπτης
Τάιλερ Ντόρσεϊ
Η Ελλάδα πραγματοποίησε την προπόνηση του Σαββάτου, ενόψει της κυριακάτικης (7/9) αναμέτρησης κόντρα στο Ισραήλ για τα νοκ άουτ το EuroBasket 2025. Αποστολή στη Ρίγα: Νίκος Ράπτης.

Η Ελλάδα προετοιμάζεται για την πρώτη της νοκ άουτ αναμέτρηση για το EuroBasket 2025. Έχοντας εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλό της, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει στη Ρίγα το Ισραήλ, την Κυριακή (7/9) στις 21:45.

Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο, «είδε» τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να παίρνει... φωτιά ευστοχώντας σε 8 συνεχόμενα τρίποντα.

     

