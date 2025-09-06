EuroBasket 2025, Σλοβενία: Ο Ντόντσιτς συνεχίζει να τα βάζει από όπου θέλει (vid)
Η φάση των ομίλων του EuroBasket 2025 ανήκει πλέον στο παρελθόν, με τη φάση των νοκ άουτ στη Ρίγα να έχει ήδη αρχίσει. Μία από τις εθνικές όπου ετοιμάζονται να διεκδικήσουν την πρόκριση στη φάση των «8», είναι και η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς που θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (7/9, 18:30) την Ιταλία.
Ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς μάλιστα, όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο του Gazzetta, να ευστοχεί από οποιοδήποτε μέρος του γηπέδου θέλει. Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη φορά το έβαλε από το κέντρο, ένα καλάθι το οποίο ο ίδιος το κάνει να φαίνεται εύκολο.
Ο Λούκα Ντόντσιτς τα βάζει από παντού. pic.twitter.com/miiJr6Ar7T— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 6, 2025
Yup, again. 🙄#mojtim | #lukadoncic pic.twitter.com/l2UeW88E0u— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) September 6, 2025
