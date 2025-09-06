Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να βάζει καλάθια από όπου θέλει με την εθνική του στο EuroBasket 2025. Αποστολή στη Ρίγα: Νίκος Ράπτης.

Η φάση των ομίλων του EuroBasket 2025 ανήκει πλέον στο παρελθόν, με τη φάση των νοκ άουτ στη Ρίγα να έχει ήδη αρχίσει. Μία από τις εθνικές όπου ετοιμάζονται να διεκδικήσουν την πρόκριση στη φάση των «8», είναι και η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς που θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (7/9, 18:30) την Ιταλία.

Ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς μάλιστα, όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο του Gazzetta, να ευστοχεί από οποιοδήποτε μέρος του γηπέδου θέλει. Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη φορά το έβαλε από το κέντρο, ένα καλάθι το οποίο ο ίδιος το κάνει να φαίνεται εύκολο.