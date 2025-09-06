Ο Τσέντι Όσμαν πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο Eurobasket 2025 με αποτέλεσμα να ξεπεράσει τον Ιλιάσοβα και να φλερτάρει με την 3η θέση των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική Τουρκίας.

Ο Τούρκος φόργουορντ φόρτωσε το καλάθι της Σουηδίας με 17 πόντους και κατάφερε να «σκαρφαλώσει» στην 4η θέση στον πίνακα των σκόρερ της εθνικής Τουρκίας.

Μέχρι στιγμής ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR έχει κατά μέσο όρο 15.7 πόντους σουτάροντας με 53% στα δίποντα και 54% στα τρίποντα.

Συγκεκριμένα έφτασε τους 358 πόντους με την Τουρκία σε σύνολο 24 αγώνων και ξεπέρασε τον Ερσάν Ιλιασόβα, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του με 355 πόντους.

Πλέον ο Όσμαν κυνηγάει τον Γιαλτσίν Γκρανίτ (σ.σ. παίκτης της Γαλατασαράι τη δεκαετία του '50) ο οποίος είχε 386 πόντους ενώ στις πρώτες θέσεις είναι οι Τούρκογλου (607π.) και Κουτλουάι (526π.)