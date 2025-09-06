Eurobasket 2025, Όσμαν: Σκοράρει και γράφει ιστορία με τη φανέλα της εθνικής Τουρκίας

Γιώργος Κούβαρης
Ο Τσέντι Όσμαν πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο Eurobasket 2025 με αποτέλεσμα να ξεπεράσει τον Ιλιάσοβα και να φλερτάρει με την 3η θέση των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική Τουρκίας.

Ο Τούρκος φόργουορντ φόρτωσε το καλάθι της Σουηδίας με 17 πόντους και κατάφερε να «σκαρφαλώσει» στην 4η θέση στον πίνακα των σκόρερ της εθνικής Τουρκίας.

Μέχρι στιγμής ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR έχει κατά μέσο όρο 15.7 πόντους σουτάροντας με 53% στα δίποντα και 54% στα τρίποντα.

Συγκεκριμένα έφτασε τους 358 πόντους με την Τουρκία σε σύνολο 24 αγώνων και ξεπέρασε τον Ερσάν Ιλιασόβα, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του με 355 πόντους.

Πλέον ο Όσμαν κυνηγάει τον Γιαλτσίν Γκρανίτ (σ.σ. παίκτης της Γαλατασαράι τη δεκαετία του '50) ο οποίος είχε 386 πόντους ενώ στις πρώτες θέσεις είναι οι Τούρκογλου (607π.) και Κουτλουάι (526π.)

ΚατάταξηΠαίκτηςΑγώνεςΠόντοι
1Χινταγέτ Τούρκογλου49607
2Ιμπραήμ Κουτλουάι40526
3Γιαλτσίν Γκρανίτ25386
4Τσέντι Όσμαν24358
5Ερσάν Ιλιασόβα32355
6Μιρσάντ Τουρκσαν35338
7Αλτάν Ντιντσέρ27336
8Ζεκι Τοσούν21260
9Έντερ Αρσλάν35246
10Μεμέτ Οκούρ27245
     

