Eurobasket 2025, Όσμαν: Σκοράρει και γράφει ιστορία με τη φανέλα της εθνικής Τουρκίας
Ο Τούρκος φόργουορντ φόρτωσε το καλάθι της Σουηδίας με 17 πόντους και κατάφερε να «σκαρφαλώσει» στην 4η θέση στον πίνακα των σκόρερ της εθνικής Τουρκίας.
Μέχρι στιγμής ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR έχει κατά μέσο όρο 15.7 πόντους σουτάροντας με 53% στα δίποντα και 54% στα τρίποντα.
Συγκεκριμένα έφτασε τους 358 πόντους με την Τουρκία σε σύνολο 24 αγώνων και ξεπέρασε τον Ερσάν Ιλιασόβα, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του με 355 πόντους.
Πλέον ο Όσμαν κυνηγάει τον Γιαλτσίν Γκρανίτ (σ.σ. παίκτης της Γαλατασαράι τη δεκαετία του '50) ο οποίος είχε 386 πόντους ενώ στις πρώτες θέσεις είναι οι Τούρκογλου (607π.) και Κουτλουάι (526π.)
|Κατάταξη
|Παίκτης
|Αγώνες
|Πόντοι
|1
|Χινταγέτ Τούρκογλου
|49
|607
|2
|Ιμπραήμ Κουτλουάι
|40
|526
|3
|Γιαλτσίν Γκρανίτ
|25
|386
|4
|Τσέντι Όσμαν
|24
|358
|5
|Ερσάν Ιλιασόβα
|32
|355
|6
|Μιρσάντ Τουρκσαν
|35
|338
|7
|Αλτάν Ντιντσέρ
|27
|336
|8
|Ζεκι Τοσούν
|21
|260
|9
|Έντερ Αρσλάν
|35
|246
|10
|Μεμέτ Οκούρ
|27
|245
