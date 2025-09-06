Ο Γιουσούφ Νούρκιτς απάντησε με τον τρόπο του στα... παράπονα του Εργκίν Αταμάν σχετικά με την ώρα διεξαγωγής των νοκ-άουτ στο EuroBasket 2025.

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς, τόνισε ότι δεν τον ενδιαφέρει τι ώρα θα παίξει στο EuroBasket 2025, απαντώντας έτσι τον προπονητή της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, ο οποίος πρόσφατα έκανε τα παράπονά του για το πρόγραμμα των αγώνων.

Ο αρχηγός της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης τόνισε πως για εκείνον σημασία έχει ο ίδιος και η ομάδα του έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή θέση.

«Νομίζω ότι είναι χαζό όλο αυτό το δράμα για το πότε παίζεις. Πρέπει πάντα να παίζεις. Προσωπικά, δεν έχω πρόβλημα να παίξουμε και στις πέντε το πρωί. Λυπάμαι μόνο για τους φιλάθλους που ταξιδεύουν, ίσως αυτοί να είναι οι μόνοι που δυσκολεύονται. Για εμάς είναι τέλεια! Όποτε μας δοθεί η ευκαιρία, θα παίξουμε».

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει την Πολωνία, με το ματς να είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή στις 11 το πρωί.