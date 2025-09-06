Το Eurobasket 2025 συνεχίζεται στη Ρίγα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει 4 ματς της φάσης των 16.

Έφτασε η ώρα για τα νοκ-άουτ στο Εurobasket 2025. Τα ψέματα τελείωσαν και πλέον όποιος χάσει πάει... σπίτι του. Το Σάββατο περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις από την φάση των 16.

Στις 12:00 η Τουρκία του Αταμάν κοντράρεται με τη Σουηδία και είναι φαβορί για πρόκριση, ενώ στις 15:15 οι πυραυλοκίνητοι Γερμανοί αντιμετωπίζουν τους Πορτογάλους.

Στις 18:30 η Λιθουανία παίζει με τη Λετονία και ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα ή το Ισραήλ στα προημιτελικά. Τέλος το πρόγραμμα κλείνει με τη μάχη της Σερβίας με την Φινλανδία σε άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της φάσης των 16.

Έχουμε τρία ματς με ξεκάθαρο φαβορί (Τουρκία, Γερμανία και Σερβία), ενώ το πιο αμφίρροπο δείχνει το Λιθουανία-Λετονία. Η Lietuva έχει να... κρύψει και το τεράστιο κενό του βασικού point guard της, του Γιοκουμπάιτις.

Το πρόγραμμα

12:00 Τουρκία - Σουηδία (Novasports Start)

15:15 Γερμανία - Πορτογαλία (Νοvasports Start)

18:30 Λιθουανία - Λετονία (Novasports Start)

21:45 Σερβία - Φινλανδία (Novasports Start)